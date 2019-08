Maia Sandu: „Pactul germano-sovietic din 1939 a avut consecințe grave și asupra țării mele și a devenit unul dintre strigătele de durere ale mișcării noastre pentru independență”

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Liderul PPDA Alexandr Slusari, a ținut astăzi un briefing de presă, în cadrul căruia a comentat și vizita Ministrului Apărării Federației Ruse la Chișinău. Acesta a spus că în viziunea lui, este o greșeală și nu aduce nici un plus valoare.

Fostul administrator al Companiei „Pro-Imobil”, Vladislav Musteață, care activează și astăzi în cadrul firmei pe care a fondat-o și a condus-o oficial până în 2017, are calitatea de bănuit într-un nou dosar penal de evaziune fiscală.

Așa cum s-a anunțat în cadrul Consiliului Național Politic, odată cu expirarea de jure, conform statutului, a mandatului de președinte al PPEM pe 26 iulie, am decis să mă retrag și de facto din conducerea partidului pe care am avut onoarea să îl conduc.

Importurile de gaze au crescut în prima jumătate de an cu 57%, potrivit Institutului Naţional de Statistică.

Am beneficiat cel mai mult de Acordul de Asociere și de accesul la comerțul liber pe piața UE. DCFTA rămâne piatra de temelie a politicii noastre comerciale. Vrem să avem acces și la zona de liber schimb a CSI pentru produsele noastre și să nu ne confruntăm cu restricții comerciale nejustificate.

Alegerea suverană a Moldovei este de a respinge cu fermitate orice intenție de creare a federației între Moldova și regiunea transnistreană separatistă, fapt care ar menține Republica Moldova într-o zonă gri între Est și Vest și ne-ar împiedica să urmăm o politică externă independentă, inclusiv integrarea în UE.

Astăzi am două mesaje-cheie. În primul rând, țările din fosta Uniune Sovietică s-au transformat într-un nou câmp al luptei geopolitice. Astăzi ne confruntăm cu încercări de a împărți din nou Europa de Est în sfere de influență. Aceste tentative sunt deghizate în mai multe forme. Ultima încercare se referă la o tranzacție de putere în legătură cu Moldova, care ar putea fi apoi replicată și altor state din regiune, în mod special Ucrainei.

Sunt încântată să particip, pentru al treilea an consecutiv, la conferința de nivel înalt organizată de dumneavoastră. Anul trecut am fost aici ca politician de opoziție dintr-o țară cu un regim politic opresiv.

