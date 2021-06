Maia Sandu recunoaște că PAS nu va lua singur 50%. Este nevoie de o coaliție

Europa Liberă: Va dispărea confruntarea între instituția prezidențială și parlamentară după 11 iulie?

Maia Sandu: „Sper că se va încheia această criză politică și sper să am un partener în parlament, o coaliție , deci o majoritate parlamentară cu care să putem să realizăm aceste proiecte și aceste angajamente pe care le-am făcut și pentru care am fost votată, pentru că am fost votată de un număr impunător de oameni anume pentru ca să facem ordine, pentru ca să reformăm justiția, pentru ca să oprim corupția, pentru ca să creăm oportunități economice acasă. Și îmi doresc foarte mult să avem în parlament oameni care să lucreze exact pentru aceste lucruri, nu pentru hoții, scheme și alte chestii.”