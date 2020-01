Maia Sandu riscă să repete „performanța” lui Andrei Năstase de la alegerile locale, dacă îi va trata cu dispreț pe unioniști

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Potrivit meteorologilor se prevede cer variabil, fara precipitatii. Presiunea atmosferica va fi inalta. In cursul noptii, in nord se asteapta -6 grade, ziua termometrele vor indica 3 grade.

Firma Telestar Media SRL ce deține drepturile de emisie a posturilor de televiziune Canal 2 și Canal 3, ce fac parte din holdingul media al oligarhului Vladimir Plahotniuc are un nou proprietar.

Chiar și azi, în ciuda aroganței specifice rușilor provinciali, nu poate nega nimeni care model este de succes, și de care trebuie să fugim. Abordarea acestor teme atinge corzi sensibile la electoratul pro-european, prezența la vot și mobilizarea lui se poate obține doar dacă aceste se va simți implicat emoțional în procesul politic, pentru că din punct de vedere rațional și realist - nicio alegere de niciun fel n-a dus la vreo schimbare, oamenii nu mai cred de mult că „aiștea di la Parlament/Guvern” or să facă ceva. Votul acordat de votanții pro-europeni va fi direct legat de emoția generată de mesajele liderilor , iar dacă ele vor fi palide, plictisitoare (iarăși cu Plahotniuc, miliarde, scheme) - oamenii vor reacționa prin apatie la lipsa de imaginație politică și vor sta acasă.

Maia Sandu declară că „Putem să-l învingem pe Igor Dodon, dacă vom merge uniți în această campanie, dacă vom antrena toți oamenii care pot să ne ajute”. Am avut niște discuții preliminare cu unii reprezentanți ai acestui bloc și am convenit că în această luptă oponentul nostru este Igor Dodon, el este pericolul pentru Republica Moldova și respectiv suntem dispuși să facem un pact de neagresiune, să avem campanie corectă unii în raport cu alții, astfel ca turul I să nu dăuneze turului II”. Sunt curios cum îi va „antrena” Maia Sandu pe unioniști după ce nu ezită să atace partidele politice care reprezintă această opțiune politică. Aceasta a împărțit într-o manieră iezuită electoratul unionist în două tabere - unioniști răi, cei de la PUN și unioniști buni, cei din Blocul UNIREA. Cu cei răi Maia Sandu nu discută iar celor buni le propune un „pact de neagresiune”. Generoasă ofertă electorală, n-ai ce zice.

Maia Sandu trebuie să accepte că în politică eșecul de a atrage voturile cade pe umerii candidatului și nu pe votanții unioniști care nu l-au votat pe Năstase. Astfel, cea mai mare vină pentru „realizarea” că Primăria Chișinău aparține astăzi socialiștilor, revine celor două component ale defunctului bloc ACUM, care fiind la guvernare, beneficiind de un enorm bonus de încredere după răsturnarea lui Plahotniuc de la guvernare au eșuat lamentabil. Așa cum în capitalism - clientul are mereu dreptate și în democrație - votanții au mereu dreptate, chiar dacă votează aiurea sau stau acasă!

Acceptă Maia Sandu sau nu, realitatea este că activismul electoral al unioniștilor a fost determinant pentru rezultatul alegerilor primarului general al Chișinăului. Este naiv să crezi că acest segment de alegători nu l-au votat pe Năstase petru că acesta s-a ciondănit în campanie cu Țicu. Înfrângerea lui Năstase din alegerile locale, la fel ca și prăbușirea în sondaje a PPDA, are o cu totul altă explicație decât încearcă să o prezinte Maia Sandu. Mulți unioniști au ezitat să-l sprijine plenar pe Andrei Năstase din motive mult mai largi, despre care Maia Sandu preferă să nu pomenească.

Maia Sandu: „Am văzut ce s-a întâmplat și la alegerile din Chișinău atunci când criticile dure din primul tur au dăunat foarte mult în turul II și cei de la PUN care l-au criticat pe Andrei Năstase astfel l-au ajutat pe Ion Ceban să câștige Chișinăul„. Încercarea Maiei Sandu de a plasa întreaga responsabilitate pentru înfrângerea lui Năstase pe un partid extraparlamentar, este ridicolă și vine să camufleze o realitate mult mai gravă. Săgețile pe care le aruncă împotriva PUN, de fapt denotă adevărata atitudinea a Maiei Sandu față de unionism ca opțiune politică . Maia Sandu și partizanii săi în opera de creare a „națiunii civice moldovenești” au fost mereu deranjați de necesitatea de a relaționa cu grupului de votanți unioniști. Uneori se crează senzația, că însăși existența acestui numeros grup electoral, care nu pot fi aburiți cu aberații de genul „războiul civil din Transnistria”, „deconectării butonului geopolitici” etc. îi provoca iritarea Maiei Sandu.

Zilele trecute lidera PAS Maia Sandu a oferit un interviu pentru TVR Moldova unde a conturat primele teze referitoare la viitoarea campanie prezidențială. Deși a ezitat să-și anunțe participarea în viitoarea campanie prezidențială, declarând că „PAS va susține un candidat care are cele mai bune șanse să îl învingă pe Dodon”, Maia Sandu a lăsat să se înțeleagă că este gata să-l înfrunte pe Dodon.

