Maia Sandu vrea ca procurori din SUA sau România să demisioneze și să vină să lucreze pentru ACUM-PSRM / Năstase îl presează pe Dodon să dea cetățenie unor români

Spre exemplu, chestiunea Procurorului General este esențială, pentru că procuratura, în forma ei de agregare de astăzi, este pur și simplu blocată. Am lansat de prea multă vreme varianta unui procuror general european, pentru o reformă reală a justiției, dar observ că președintele are o problemă cu cetățenia unui procuror competent și nu pune în valoare schimbările esențiale pe care doar un astfel de procuror le poate face.

2 Septembrie 2019

Intr-un stat in care limba oficiala e romana, te pomenesti in regiuni in care nu esti inteles. In multe cazuri, localnicii abia de pot lega cateva cuvinte in limba romana. Vorbitorii de romana din stanga Nistrului spun ca se simt discriminati acolo, iar la Comrat daca nu cunosti rusa, te poti...