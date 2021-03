Maia Sandu vrea procurori străini pe dosarele de mare corupție

Luni seară, în cadrul unei emisiuni televizate, Maia Sandu a anunțat că procurorul general Alexandr Stoianoglo a semnat recent o solicitare de asistență din partea acestui institut pe care șefa statului a evitat să-l numească. Mai mult, ea a spus că i-a propus procurorului Stoianoglo să accepte invitarea unui grup de procurori străini care să lucreze nemijlocit pe dosarele mari, împreună cu procurorii moldoveni. „Pe acest subiect, nu am ajuns încă la un punct final în discuțiile cu procurorul general. Am discutat, dar nu avem un „Da!” ferm din partea lui Stoianoglo”, a spus Maia Sandu.

O lună mai târziu, fără imunitate parlamentară au rămas alți doi deputați de la „Șor”, Marina Tauber și Reghina Apostolova – și ele vizate în dosarul fraudei bancare de 1 miliard de dolari. Peste un an, ambele au fost scoase de sub urmărire penală, presa de la Chișinău sugerând că acest lucru s-ar fi întâmplat datorită apropierii partidului „Șor” de PSRM, care controla guvernarea. Tot în septembrie 2019, fiind cercetat în dosarul concesionării Aeroportului Chișinău, a rămas fără imunitate și unul din apropiații lui Plahotniuc , ministrul justiției din perioada regimului oligarhic, Vladimir Cebotari.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Culinar.md 24 Martie 2021, ora: 06:31

Cu toate ca in ultima vreme au aparut tot felul de comentarii impotriva proteinelor, au si ele meritul lor. In timp ce o dieta bogata in proteine nu face bine sanatatii, un aport moderat de proteine in alimentatie are multe beneficii. De exemplu, masa musculara poate fi sustinuta cu ajutorul...