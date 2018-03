Mașinile electrice acaparează piața auto! Stațiile PECO tradiționale ar putea deveni, în curând, o poveste frumoasă

Despre masinile electrice si despre cele hibride se vorbeste tot mai des.





Rapoartele de vanzari pentru anul 2017 au aparut deja din partea multor branduri, iar procentele pentru vanzarea masinilor electrice cresc vazand cu ochii.

In Norvegia, ponderea masinilor electrice vandute in 2017 a atins 52%, iar in Oslo se pregateste stoparea totala a masinilor cu combustie interna din anul 2025.





Gradul de poluare al atmosferei a atins cote alarmante, asa ca atunci cand vorbim despre masini electrice nu vorbim neaparat de febra tehnologiei avansate sau despre joaca de-a “Cine a scos cel mai avansat automobil”, ci despre o reala problema cu care se confrunta planeta noastra.

Automobilele electrice au fost solutia impotriva poluarii, iar pe viitor acestea vor inlocui automobilele cu combustie conventionala. Asta inseamna ca si statiile peco vor disparea. Chiar daca suntem obisnuiti cu existenta acestora, in cativa ani s-ar putea sa incercam inca sa ne obisnuim cu un numar mai mic si sa ne indreptam catre statiile de incarcare electrica.

SUA inregistreaza din 1905 pana in 1994 un numar de 202.800 de statii peco. In anul 2013 se constata prima scadere in numarul acestora: cu 25% mai putine.

In momentul de fata, SUA se poate mandri cu 540.000 de automobile electrice care ii circula strazile, asa ca din motive financiare si economice, dar si de sanatate, foarte multe statii peco clasice au fost inchise si inlocuite cu statii de incarcare electrica.

Pe langa toata aceasta poveste care ni se pare o schimbare destul de brusca, pentru ca din ce in ce mai multe masini electrice ies pe portile fabricilor, iar promovarea este din ce in ce mai agresiva, trebuie sa ne amintim si de interzicerea motoarelor diesel care pare sa fie o campanie in plina desfasurare in acest moment.

Mai multe tari de peste hotare au limitat numarul de motoare diesel, unele dintre ele interzicand total sau subliniind existenta unei taxe pe care cel cu masina diesel trebuie s-o plateasca daca vrea sa foloseasca masina in oras. Asta pentru faptul ca automobilele diesel ar polua mai mult decat cele pe benzina.

In realitate, ambele polueaza si ambele aduc dezavantaje mediului inconjurator si sanatatii noastre, tocmai de aceea automobilele electrice sunt construite pe repede inainte si promovate atat de mult de industria auto.

Pobabil ar trebui sa ne obisnuim de pe acum cu ideea ca ne aflam intr-un plin proces de schimbare. Filele istoriei auto se scriu in timp ce ne aflam la volan, masinile traditionale vor disparea de pe piata fiind inlocuite de cele electrice.

In curand o sa avem nevoie sa ne obisnuim cu a trece de la statutul de sofer la cel de pasager, caci nici masinile autonome nu stau pe loc si procesul de perfectionare a tehnologiilor avansate - menite sa reduca numarul de accidente - functioneaza continuu.

