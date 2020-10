Mașinile electrice își triplează cota de piață în Europa în acest an, pe fondul prăbușirii vânzărilor de autoturisme tradiționale

Noile norme UE care au intrat în vigoare în acest an obligă producătorii să reducă emisiile medii ale tuturor autoturismelor pe care le vând în Spaţiul Economic European până la 95 grame de CO2 per kilometru, în caz contrar riscând să fie amendate. În consecinţă, producătorii auto au accelerat dezvoltarea de noi electrice în timp ce o serie de ţări precum Franţa, Italia şi Germania au extins facilităţile oferite consumatorilor care achiziţionează un automobil electric. ONG-ul Transport & Environment a îndemnat Uniunea Europeană să stabilească noi obiective mai ambiţioase în ceea ce priveşte emisiile pentru a se asigura că autovehiculele electrice continuă să devanseze modelele poluante.

Autovehiculele electrice au reprezentat 8% din vânzările de autoturisme în Europa în prima jumătate a acestui an, ceea ce le pune în poziţia de a-şi tripla cota de piaţă în acest an comparativ cu anul precedent, arată o analiză realizat de ONG-ul Transport & Environment.

