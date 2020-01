Mamele din Orhei continuă să primească 7 și 10 mii de lei datorită lui Șor

Am citit într-un ziar de la Chişinău următorul titlu: „Avem o ţară. Căutăm preşedinte”. Acest titlu îmi aduce aminte de o denumire de rubrică dintr-o publicaţie bucureşteană: „Avem o ţară. Ce facem cu ea?”.

Moto: „Însuși numele „Basarabia” țipă sub condeiele rusești”. (Mihai Eminescu”, „Timpul”, martie, 1978) Acum 150 de ani, la Ipotești, într-un fund prăpădit de Moldovă, se năștea cel care avea să devină poetul național al...

Nu, imaginile nu sunt din Australia! Sunt din București, Capitala României. Zici că arborii sunt trecuți prin incendiile din Australia! Este revoltător cum distrugem vegetația, spațiile verzi ale orașului.Toți primarii, frați cu ADP-urile, transformă arborii in schelete....

Aproximativ 900.000 de imigranţi din state ale Uniunii Europene aflaţi în Marea Britanie nu au depus deocamdată cereri pentru reglementarea situaţiei după retragerea ţării din UE, informează cotidianul The Guardian, citat de MEDIAFAX.

Igor Grigoriev, fostul coleg de facultate al lui Igor Dodon, pe care șeful statului l-a acuzat că ar fi pus la dispoziția presei pozele pe care președintele le-a făcut în vacanțele sale de lux, a anunțat că nu are nicio legătură cu asta și că a părăsit Republica Moldova.

Vlad Filat nu a făcut nimic altceva decât să utilizeze prevederile legale pentru a-i fi redus termenul de detenție, iar eliberarea sa nu are în spate niciun fel de teorie a conspirației, în pofida acuzațiilor reciproce pe care și le-au adus Maia Sandu și Igor Dodon....

Programul, care are drept scop sprijinirea tinerelor familii și, respectiv, creșterea natalității, este o premieră pentru Republica Moldova, dar face parte dintr-o strategie mai amplă dezvoltată de autoritățile locale de la Orhei pentru modernizarea localității și îmbunătățirii condițiilor de trai. Pentru copiii la Orhei sunt modernizate capital grădinițele, fiind implementat și un sistem nou de alimentație de tip catering, astfel încât bucatele sunt preparate în condiții de restaurant și corespund celor mai înalte standarde în domeniu.

De asemenea fostul primar Ilan Șor, inițiatorul proiectului, a transmis un mesaj de felicitare într-o intervenție live, care le-a promis celor prezenți, dar și tuturor orheienilor că va continua, împreună cu echipa sa, proiectele sociale și de infrastructură la Orhei, care l-au transformat deja în cel mai dezvoltat oraș din Republica Moldova. „Vom finaliza reparația tuturor grădinițelor din orașul nostru, astfel încât copiii din Orhei să beneficieze de cele mai bune condiții. Voi face tot posibilul, împreună cu primarul orașului, președintele raionului, deputații din Parlament, ca voi toți să aveți condiții mai bune de viață. Vă iubesc mult și în curând voi fi alături de voi”, a at asigurări Ilan Șor.

