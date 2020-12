Mami.md, partenerul tău în creșterea și educarea copilului

Bellingcat și The Insider a descoperit un agent GRU implicat în tentativa de lovitură de stat din Muntenegru. Potrivit jurnaliștilor de la ce le două surse media, persoana pe care...

Chicu promite investiții masive în proiectele de infrastructură și în anul 2021, dar are nevoie ca legea să fie votată de o majoritate parlamentară.

Agenţia Europeană pentru Medicamente (EMA) ar putea aproba primele vaccinuri împotriva COVID-19 până la sfârşitul acestui an sau începutul anului viitor, a...

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Toţi ştiau că Emil Loteanu are o taină.

1542 - S-a născut regina Maria Stuart a Scoției (d. 1587). 1832 - A apărut la București, sub conducerea lui Ion Heliade Rădulescu, primul număr din „Buletin, gazeta...

Iarna are alt gust dacă prepari acasă supe și mâncăruri din linte. Iar lintea nu este doar un ingredient sănătos, sățios și economic ci este lintea bogată în fibre. Fibrele solubile ajută la procesul de normalizare a nivelului de colesterol din sânge. Tot fibrele...

De fiecare dată când pulsul are valori mai mari, oamenii se tem că au probleme de sănătate. Există, totuși, mai multe cauze care duc la creșterea pulsului, care nu înseamnă neapărat că trebuie să ne facem griji. Află ce înseamnă, de fapt, un puls normal la adulți...

Serviciul Hidrometeorologic de Stat prognozează maxime de până la +7 grade Celsius în nord, +4..+8 grade în centru și +5..+9 grade în sud. Cerul va fi noros și vor cădea precipitații sub formă de ploaie....

Gândește-te că poți comanda oricând lucrurile de care ai nevoie, în momentele de liniște în care cei mici dorm sau se joacă, iar apoi nu mai rămâne altceva de făcut decât să aștepți comanda acasă. Cumpărăturile în magazinele fizice, mai ales cele de jucării, cu un copil mic după tine poate fi un proces epuizant, care se va termina cel mai probabil cu lacrimi din partea copilului care ar vrea să plece acasă cu jumătate de magazin, dacă se poate. Poți evita această scenă și poți alege cele mai bune și mai potrivite jucării pentru cel mic direct din confortul casei tale – în plus, aceste jucării cumpărate fără să știe copilul, vor părea mereu ca niște cadouri și te vei bucura de fiecare dată de zâmbetul și fericirea micuțului. Magazinul online mami.md îți oferă în primul rând avantajul timpului și al banilor economisiți. Produsele sunt grupate pe categorii pentru a-ți fi mai ușor să le găsești (nu te mai învârți astfel printre raioanele de jucării căutând o zornăitoare sau niște cuburi colorate, ci doar folosești funcția de „căutare” sau filtrezi produsele în funcție de caracteristicile pe care le vrei), iar prețurile pe care le vei găsi aici sunt mult mai bune. Să nu mai vorbim de promoțiile periodice de care poți profita pentru a obține cel mai bun preț. Văzând toate aceste avantaje, putem spune că nu ai niciun motiv să nu cumperi de pe mami.md!

Dacă nu ai comandat până acum din magazinul online de jocuri și jucării mami.md, vom discuta în cele ce urmează despre beneficiile pe care le ai ca pe viitor să știi de unde să cumperi. Magazinul online mami.md este partenerul tău în creșterea copilului, cel care îți pune la dispoziție cele mai bune produse, la cele mai bune prețuri. Avantajul cel mai mare al magazinului de jucării mami.md este gama variată de produse – de la lucruri pentru bebeluși (cărucioare, cădițe pentru baie, biberoane, aspirator nazal, boluri pentru mâncare etc.), până la jocuri și jucării pentru copii de toate vârstele. Sute de produse de la branduri renumite, la prețuri mult mai avantajoase decât cele din magazinele fizice – acesta este încă un avantaj pe care mami.md îl are și de care ar trebui să profiți.

Știm că este tentant să umpli camera bebelușului cu cât mai multe jucării, însă înainte de a face acest lucru și de a cheltui sume importante de bani pe jucării care nu vor avea niciun beneficiu pentru cel mic, trebuie să știi că fiecare jucărie are un rol important în dezvoltarea micuțului, la momentul potrivit. Nu poți cumpăra pentru un bebeluș o mașinuță sau o păpușă pentru că nu va ști ce să facă cu ea. Cumpără-i în schimb jucării zornăitoare sau jucării de dentiție pentru că acestea îl vor ajuta să își dezvolte simțurile și să descopere treptat mediul înconjurător. Jucăriile de dentiție îi vor ameliora și dureri gingivale cu care se va confrunta după vârsta de 4 luni. Pe măsură ce copilul crește și își dezvoltă anumite abilități, vei putea să îi cumperi și alte jucării sau jocuri. Jucăriile muzicale, cuburile colorate sau centrele de activități sunt genul de jucării care atrag atenția bebelușului în primul an de viață.

• • cărucior cât mai ușor de manevrat (cum sunt cele de la U-grow pe care le poți găsi pe mami.md), husă pentru zilele ploioase, păturică cu activități, scaune pentru mașină etc.

• • scutece, șervețele umede, cremă pentru iritațiile de scutec, produse pentru băiță (șampon, gel de duș), produse pentru îngrijirea bontului ombilical, creme hidratante pentru pielea sensibilă a bebelușului, ulei de masaj etc.

Sosirea pe lume a unui bebeluș este un moment extrem de așteptat de părinți, dar în același timp și unul destul de stresant din punct de vedere al listei de cumpărături. Dacă ești la primul copil, s-ar putea să fii complet bulversat, să nu știi încotro s-o apuci și ce să cumperi prima dată. Unii părinți merg pur și simplu prin magazine și pun mâna pe ceea ce ei consideră că le-ar fi de folos în primele luni de viață ale copilului, dar mai ales pe ce spun alții legat de lista de cumpărături. Adevărul este că dacă te iei după persoanele care te bat toată ziua la cap despre produsele de care ai nevoie în primele luni de viață ale bebelușului, s-ar putea să o iei razna complet și să nu mai faci al doilea copil. Acești părinți cheltuie o mulțime de bani pe lucruri absolut inutile, achizițiile fiind făcute doar pe baza sfaturilor persoanelor apropiate.

CEO-ul SpaceX, Elon Musk, are câteva planuri ambițioase de a transforma umanitatea într-o specie multiplanetară. Oricât de SF ar suna asta.

Celulele pentru produsul Eat Just sunt crescute într-un bioreactor de 1.200 de litri, fiind ulterior combinate cu ingrediente pe bază de plante. Acestea provin dintr-o bancă de celule și...

Ziua internaţională împotriva corupţiei, sărbătorită, în fiecare an la 9 decembrie, a fost instituită de Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) la 31 octombrie 2003,...

