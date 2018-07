Mâncare de restaurant la toate grădinițele din Orhei

Cei peste 1800 de copii din grădinițele din municipiul Orhei sunt alimentați mai sănătos și mai gustos, datorită noului proiect pilot implementat de primarul localității Ilan Șor, care presupune alimentarea copiilor cu mâncare pregătită la restaurant.



Astfel, începând cu mijlocul lunii iulie, în toate cele 7 grădinițe mâncarea va fi pregătită și livrată în mod centralizat de la un restaurant care a fost pregătit în modul corespunzător pentru această misiune. Mâncarea corespunde tuturor normelor dietetice și igienice pentru alimentația copiilor.

Inițiativa a venit din partea primarului de Orhei acum două luni. Aceasta prevedea îmbunătățirea cardinală a calității alimentației pentru copii. În acest scop, administrația municipiului a anunțat un concurs pentru toate întreprinderile de alimentație publică pentru dreptul de a prepara și a livra mâncare în grădinițe. Restaurantul care a câștigat concursul a achiziționat echipament tehnologic suplimentar, a obținut certificatele de stat necesare pentru lucru cu instituțiile pentru copii și dreptul de a deservi în cadrul proiectului pilot o grădiniță selectată de Primărie. Pe parcursul a două luni mâncarea a fost preparată din produsele cele mai calitative și cu echipament modern, în condiții bune de restaurant, după care era livrată grădiniței pentru mesele copiilor.





Administrația locală a rămas mulțumită de rezultatele proiectului pilot, a declarat Ilan Șor. „În rezultat, noi am obținut îmbunătățirea controlului asupra calității mâncării. Am testat acest proiect timp de două luni și am rămas foarte mulțumiți de rezultate. La fel, sunt mulțumiți și copiii, dar și părinții lor”.

Rezultatele bune ale proiectului pilot au permis, potrivit primarului de Orhei, să implementeze noul sistem de alimentație în toate grădinițele orașului. Astfel, cei peste 1800 de copii care frecventează grădinițele orașului primesc mâncare mai calitativă și proaspătă. Un alt argument important, în opinia administrației orașului, este și îmbunătățirea controlului asupra calității și siguranței alimentelor la toate etapele – de la procurarea produselor, până la pregătirea și livrarea lor în grădinițe.

Totodată, săptămâna trecută Consiliul municipal Orhei, la propunerea lui Ilan Șor, a decis majorarea semnificativă a alocațiilor pentru alimentația copiilor din grădinițe. Astfel, începând cu luna iulie, în conformitate cu decizia Consiliului, la propunerea lui Ilan Șor, această normă a fost majorată practic de două ori. Mijloacele financiare necesare pentru această inițiativă vor fi asigurate din contul majorării bugetului orașului.

„Chiar zilele trecute, prin decizia Consiliului municipal, a fost majorată suma alocațiilor pentru alimentația copiilor în grădinițe. Dacă statul cere alocarea sumei de 15-20 de lei pe zi, la noi va fi de două ori mai mare. Acest lucru a fost posibil datorită majorării bugetului orașului nostru. Pentru cheltuieli suplimentare la alimentația copiilor planificăm să alocăm peste 3,2 milioane de lei”, a declarat presei Ilan Șor.

Astfel, Orheiul a devenit singurul oraș din Republica Moldova în care este implementat noul sistem de alimentație și de control al calității acesteia în grădinițe. Problema calității și a siguranței alimentelor este o problemă acută pentru majoritatea localităților, inclusiv pentru Chișinău. Anterior, reprezentanții Partidului ȘOR au declarat că intenționează să introducă un astfel de sistem de alimentație a copiilor în toate localitățile țării. În opinia lor, nu trebuie să se facă economii din contul sănătății copiilor și fiecare copil, indiferent unde locuiește, are dreptul la mâncare calitativă și gustoasă, pregătită la nivel de restaurant și sub un control strict.

