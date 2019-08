Manifestații de amploare la Orhei, de ziua Independenței Republicii Moldova

Un marș solemn dedicat aniversării a 28-a de la proclamarea Independenței Republicii Moldova a avut loc la Orhei, iar lumea continuă să se adune la OrheiLand, unde este organizat un amplu și divers program de sărbătoare, care va culmina cu un concert și un show al focurilor de artificii.

Manifestațiile dedicate Zilei Independenței la Orhei au început cu un marș pe artera principală a orașului, la care au participat atât orheieni, cât și locuitori ai satelor din împrejurimi, precum și din diferite colțuri ale Republicii Moldova. Cu fanfară, îmbrăcați în haine populare și cu drapele ale Republicii Moldova, oamenii, în frunte cu administrația municipiului, dar și cu deputații Partidului Politic ȘOR au depus flori la monumentului Domnitorului Vasile Lupu.

Oficialii au felicitat cetățenii cu ocazia aniversării Independenței Republicii Moldova, dar, în același timp, au remarcat că și la 28 de ani de Independență țara se confruntă cu multiple probleme și nu este liberă în luarea deciziilor.

„Independența înseamnă independență economică, culturală, politică. Vă îndemnăm pe toți cetățenii din țara noastră, să ne luăm soarta în mâini, așa cum ați făcut dumneavoastră, stimați orheieni. Să reconstruim țara noastră încât să devină, cea mai prosperă, cea mai bogată”, a îndemnat vicepreședintele Partidului Politic ȘOR, deputata Marina Tauber, care a transmis și felicitări din partea liderului formațiunii, Ilan Șor.

Republica Moldova a înregistrat atât victorii, dar și insuccese în cei 28 de ani de independență, a remarcat primarul interimar al municipiului Orhei, Diana Memeț. „Acum 28 de ani Republica Moldova a primit șansa să-și croiască singură drumul în viață. Am avut 28 de ani la dispoziție ca să luăm singuri decizii, să purtăm victorii, am avut 28 de ani în care am făcut și greșeli care ar trebui să fie o lecție pentru noi”, a declarat ea.

A venit timpul să învățăm din propriile greșeli și să construim un altfel de stat, așa cum le-a reușit orheienilor să-și reconstruiască orașul, a adăugat Diana Memeț. „Suntem unde suntem din cauza alegerilor pe care le-am făcut pe parcursul acestor ani. Cred că am ajuns la vârsta când trebuie să ne învățăm lecția și să facem alegerile corecte. Bunăstarea unui stat depinde de aportul fiecărui cetățean în parte. Orheiul este un exemplu minunat, care demonstrează că se poate și în Republica Moldova să ne croim drumul și să facem un stat în care să ne dorim să ne educăm copiii, în care să dorim să trăim, iar cei plecați să dorească să revină acasă. La Mulți Ani, Republica Moldova!”, a declarat Diana Memeț.

Și președintele fracțiunii „Pentru Orhei” din Consiliul municipal, Pavel Verejanu, a remarcat că istoria orașului s-a schimbat în 2015, odată cu venirea lui Ilan Șor în fruntea administrației municipalității. O filă importantă a istoriei Moldovei a început în 2015, odată cu venirea lui Ilan Șor în primăria de Orhei. Eram la început doar 17 ca prin urmare să fim peste 70 de mii în familia noastră unită. A venit ceasul să ne unim și să mergem spre dezvoltarea Republicii Moldova, pentru că de 28 de ani oamenii sunt în așteptare. Au fost dezamăgiți pe parcursul acestor ani, au fost multe promise și toate au eșuat”, potrivit lui Pavel Verejanu.

Programul oficial de la Orhei continuă cu un amplu program cultural la OrheiLand, unde organizatorii au pregătit o paletă largă de evenimente. La cel mai mare parc de distracții din Republica Moldova a fost deschis un târg tradițional al meșterilor populari “Cu dragoste pentru Moldova”, fiind organizat un program folcloric.

Folclorul și tradițiile naționale vor domina întreaga zi. Pentru cei mici va fi organizat un concert cu grupuri folclorice de copii din toate colțurile Republicii Moldova. De asemenea, pe parcursul întregii zile, vor fi organizate masterclass-uri, atât pentru copii, cât și pentru maturi, precum și o prezentare de modă cu branduri autohtone. Zeci de agenți economici își vor etala produsele hand-made.

Având în vedere că sărbătoarea va avea loc în preajma începerii anului școlar, la OrheiLand va fi organizat și un târg specializat, cu o gamă variată de produse de calitate, la prețuri mai mici decât în centrele comerciale.

Seara, de la ora 18.00, va avea loc un concert la care vedetele estradei naționale Iuliana Beregoi, Ionel Istrati, Gabriel Nebunu, Victoria Lungu, Igor Cuciuc și Adi vor încânta publicul.

Mai mulți oficiali locali și și naționali vor felicita cetățenii, de pe scena de la OrheiLand, cu ocazia celor 28 de Independență a Republicii Moldova.

Paleta de evenimente dedicate Zilei Independenței Republicii Moldova va culmina la Orhei, la ora 21.00, cu un fastuos foc de artificii, marca OrheiLand.