Manifestaţie uriaşă la Londra împotriva Brexitului | VIDEO

Aproape 70% din cele mai importante economii ale lumii sunt sub controlul unor guverne populiste sau a unor regimuri nedemocratice, arată o analiză a Bloomberg Economics.

Potrivit ziarelor Times şi Daily Telegraph, presiunile se accentuează asupra Theresei May ca ea să demisioneze.

Theresa May a exclus în mai multe rânduri organizarea unui nou referendum pentru sau împotriva Brexitului, apreciind că aceasta ar agrava divizările şi ar fragiliza sprijinul democraţiei. Potrivit susţinătorilor Brexitului, un al doilea referendum ar declanşa o criză constituţională majoră.

În paralel, petiţia lansată în această săptămână pentru anularea Brexitului a strâns în doar trei zile 4 milioane de semnături, după apelul lansat de premierul Theresa May deputaţilor pentru a ratifica acordul de retragere din UE.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)