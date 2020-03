Actualitate 7 Martie 2020, ora 07:56 Manuale scrise de autori români, scoase din școlile din Republica Moldova de ministrul moldovenist Popovici Marime Font



Grupul Editorial Litera îl acuză pe Corneliu Popovici, ministrul Educației de la Chișinău, că a lansat o campanie de denigrare a întreprinderii pe care o conduce. Reacția vine după ministrul moldovenist ar fi semnat un ordin prin care mai multe manualele scrise de autori români, urmează să fie retrase din instituțiile de învățământ, pe motiv că ar conține doze mărite de plumb.

Într-un comunicat de presă, Editura Litera susţine că pe parcursul anilor a încercat să aibă o colaborare cât mai bună şi corectă cu Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, însă „odată cu venirea în fruntea ministerului a lui Corneliu Popovici, autor al manualelor „profund antiromâneşti” de istorie integrată de pe vremea comuniştilor lui Voronin, atacurile asupra editurii s-au înteţit”. „De ce oare, dintre toate manualele tipărite în 2019, le-a ales pentru expertiză numai pe cele două scrise de autori din România, dându-ne astfel de înţeles că suntem indezirabili în Republica Moldova, căci, după cum afirmă chiar el „unionismul cade sub incidenţa Codului Penal”, „România ne-a ocupat în 1918″, „prin menţinerea disciplinei „Istoria Românilor” se urmăresc anumite scopuri politice, care contravin intereselor ţării” etc., etc. Loading...

Astfel, fără a fi somaţi direct la început, aflăm de pe diverse site-uri şi din emisiunile de la postul de televiziune NTV că în manualele noastre este „mărită doza de plumb, că ele emană miros, că am fi falsificat în caseta tehnică datele tipografiei, că am folosit alt carton decât cel indicat în caietul de sarcini”. Şi toate aceste învinuiri vin sub formă de zvonuri din partea ministrului la care, neavând un act oficial din partea instituţiei, nici nu ştii cum să reacţionezi”, se spune într-un comunicat al Editurii Litera. Aceeași sursă menționează că încă înainte de a avea rezultatele expertizei sanitare, ministrul „a depistat” plumbul din manuale, asta deşi ulterior, Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică a scris în actul de expertiză că cel puţin într-unul din manuale „conţinutul migraţiei plumbului constituie 0.023 mg/l şi se încadrează în limitele maxim admisibile de migraţiune”. Editura a subliniat că la toate interpelările ministrului s-a reacţionat cu promptitudine şi au fost prezentate toate informaţiile cerute, inclusiv certificatele de calitate la materialele tipografice folosite. Totuşi, ministrul Popovici a semnat o circulară de „retragere a acestor manuale de la elevi„, fără ca editura să fie anunţată în acest sens. Astfel, editura l-a anunţat despre situaţie pe premierul Ion Chicu şi a cerut ANSP-ului o expertiză a tuturor manualelor editate în anul 2019. „Înainte de chemarea în judecată a ministrului, ne vedem nevoiţi să apelăm şi la expertizarea manualelor imprimate de edituri la 4 tipografii din Republica Moldova, Serbia şi Ucraina de către un laborator neutru, imparţial din Uniunea Europeană, conform standardelor europene. Din păcate, ANSP nu dispune de un standard de stat la niciunul din materialele tipografice, inclusiv mirosul lor şi doza admisă de metale, nu are aprobat nici Regulamentul sanitar privind cărţile şi publicaţiile tipărite pentru copii şi ne judecă după nişte standarde ruseşti, care nici măcar nu au figurat în caietul de sarcini, cu alte cuvinte sunt lovite de nulitate. Exact ca în cazul deportărilor, când concetăţenii noştri din Basarabia românească erau judecaţi după legile altui stat”, se mai arată în comunicatul editurii. Astfel, după primirea rezultatelor expertizei, reprezentanţii editurii spun că vor acţiona în judecată fie ministrul, fie tipografia cu care există un contract semnat.

