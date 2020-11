MApN reacționează la un fals răspândit de Newsweek, condus de Sabin Orcan care și-a falsificat biografia privind studiile

MApN reacționează la informațiile cu privire la faptul că la Bruxelles a fost demarată o procedură pilot împotriva României ca urmare a contractului de achiziții a blindatelor Piranha V.

Ceea ce a generat reacția MApN este faptul că în cursul săptămânii trecute publicația Newsweek România a anunțat în exclusivitate că la Bruxelles, „Comisia Europeană a demarat o nouă procedură pilot împotriva României prin care investighează controversata afacere a blindatelor Piranha V”.

Articolul, care prezintă și documente, precizează că „afacere care ar putea să genereze o nouă procedură de infringement împotriva României” iar Comisia Europeană „controlează cum s-a făcut cooperarea industrială” în procesul de înzestrare.

Doar că MApN, pe platforma InfoRADAR, o platformă lansată recent de MApN pentru combaterea știrilor false, vine cu precizări sub titlul „Informaţii false referitoare la "acuzaţii" la adresa României formulate de Comisia Europeană în conexiune cu contractul de achiziţie a blindatelor Piranha V”.



MApN neagă așa-zisa acuzație formulată de Comisia Europeană

Fără să numească publicația în cauză, MApN transmite „cu privire la speculaţiile de presă referitoare la o aşa-zisă acuzaţie care ar fi fost formulată de Comisia Europeană la adresa României faţă de legalitatea contractului de achiziţie a blindatelor Piranha V, precizăm că acestea reprezintă o deformare a realităţii şi o formă de manipulare a unor aspecte uzuale ce ţin de cooperarea administrativă, de dialogul sistematic dintre Comisia Europeană şi statele membre UE privind aplicarea dreptului Uniunii”, precizează MApN.

MApN precizează că „acest dialog nu urmăreşte să genereze situaţii litigioase, ci dimpotrivă, să le prevină, inclusiv prin clarificări, prin măsuri şi direcţii de acţiune agreate de administraţiile naţionale şi de instituţia UE”.

„Pentru a dialoga cu respectivele administraţii, Comisia Europeană utilizează instrumente specifice, unul dintre acestea fiind mecanismul EU Pilot. Respectivul instrument (care funcţionează ca o platformă electronică, având un caracter informal) a fost dezvoltat de instituţia UE încă din anul 2010, fiind destinat tuturor statelor membre UE”, se mai arată pe InfoRADAR.



Directorul Newsweek, Sabin Orcan, şi-a falsificat biografia în legătură cu studiile

Pe numele său adevărat Sabin Borcan, cel care se prezintă Sabin Orcan a început să bâzâie prin lumea mass-media încă din anii ’90. Îl apasă, însă, o minciună pe care a tot ascuns-o de cititorii săi, negând cu vehemență atunci când i s-a spus că nu se pricepe chiar la orice: Nu are facultate, nici de jurnalism, nici de alt fel. N-ar fi nicio nenorocire că nu are, dar MINCIUNA e greu de tolerat la un jurnalist care pune la zid plagiatorii.Sabin Orcan este directorul Newsweek, o revistă românească sub franciza unui cunoscut brand internațional. Extrem de virulent atunci când vine vorba de plagiate sau minciunile politicienilor, este un exemplu perfect de traseist în presă. Dar nu numai.

O investigație a Evz.ro a scos la iveală modul în care acesta a mințit în legătură cu studiile sale. Sabin Borcan, pe numele său real, a pretins că a absolvit cursurile unei școli care nu-l are printre absolvenți. Declarațiile sale publice sunt în contradicție cu documentele oficiale la care Evz.ro a avut acces.



Cu alte cuvinte, Sabin Orcan sau Borcan, nu apare printre absolvenții instituției de învățănmânt superior la care pretinde că a terminat studiile post-liceale.

Un exemplu stupefiant de minciună în presă. Sau cum ar spune cei care i-au acordat franciza cu atâta generozitate, avem de-a face cu Fake News!

Era efervescenţă atunci, în anii 90, lumea era avidă de informaţii, indiferent dacă ele erau sau nu adevărate şi nici dacă erau scrise corect în limba română. Se vindea la greu presă, tirajele ziarelor și revistelor erau uriaşe, indiferent ce apărea pe piaţă, aşa că şi câştigurile erau pe măsură. Asemenea borcanului cu miere, aceste câştiguri au atras să intre în presă şi unii care nu numai că nu aveau nimic în comun cu această meserie, dar şi fracturau pixul când scriau, iar româna gemea greu sub pana lor.

Venise Revoluţia şi se desfiinţase cenzura. Se desfiinţase şi mârşava Lege a presei din perioada comunistă, care la un capitol cerea ca jurnalistul să aibă musai studii superioare. Putea acum veni oricine să scrie prin ziare.

Un pitbull cu dinţii cariaţi

Unul dintre aceşti oricine este şi Sabin Borcan. Născut în comuna Vintilă Vodă din judeţul Buzău, a plecat din sat la liceu, să se facă om. A absolvit liceul „B.P. Haşdeu în 1988. Cu facultatea a dat-o însă în bară. Nu a intrat şi a plecat în armată, la paraşutişti, la Buzău. Poate că de acolo nu mai are păr în cap. Am putea glumi, după modelul lui, că la un salt nu i s-a deschis paraşuta, a aterizat în ţeastă şi i-a rămas părul lipit de pământ.

Până să mai cadă de câteva ori din avion cu paraşuta nedeschisă, a venit Revoluţia şi oportunitatea că aceasta a anulat comunista lege a presei, care cerea studii pentru a fi jurnalist. Aşa că, fără studii, Orcan s-a angajat la Opinia, unul dintre primele ziare din Buzăul natal. L-au angajat mai întâi corector, că, deh, ziariştii de acolo încă mai aveau mentalitatea comunistă cu nevoia studiilor, dar după aceea şi-au revenit. Nu cu studiile, ci cu relaţiile cu patronatul. Din corector a devenit redactor.

De ce această promovare? Orcan a făcut încă de la debutul în presă, ceea ce face şi azi: a devenit sluga lui Corneliu Ştefan, şeful său. El era pitbull-ul pe care şeful îl asmuţea împotriva celor pe care voia să-i radă.

Avem mai multe exemple în acest sens. Vă prezentăm doar unul acum.

Exclusiv evz.ro

La Tribunalul Buzău avea loc un mare proces. Bătălie pe o proprietate la marginea oraşului. Suma aflată în joc era de peste un milion de dolari la vremea aceea. Disputa avea loc între doi oameni de afaceri buzoieni. Unul dintre ei, care-l avea avocat pe un anume Angelo Florian (ca să dăm şi nume concrete), era asociat cu, cine credeţi? Cu Corneliu Ştefan, stăpânul lui Borcan. Care Ştefan nu a ezitat să-i scoată lesa lui Borcan şi să-l asmută asupra adversarului asociatului său.

Articole muşcătoare au apărut în ziar. Dezvăluiri zguduitoare umpleau paginile Opiniei, semnate Sabin Orcan. Numai că se pare că dinţii lui Borcan (auzi, cine a mai pomenit pitbull fioros, să-l cheme Borcan!) nu au fost suficient de ascuţiţi, iar articolele sale, nu suficient de convingătoare, pentru că stăpânul lui, de mână cu asociatul, au pierdut procesul. Şi implicit cei peste un milion de dolari.

Aşa că relaţiile cu stăpânul s-au mai răcit. Orcan nu era aşa de fioros cum se lăudase. Ba chiar nu numai că nu aducea nici un fel de folos, ci mai producea şi pagube.

Ce a urmat, l-a împins pe drumul falsificatorului de biografie.

