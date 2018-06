Maradona a ajuns la spital după meciul Argentina – Nigeria. Legendarul fotbalist s-a prăbușit într-una din lojele stadionului / VIDEO

Diego Maradona a fost transportat, marți seară, la spital după victoria dramatică a Argentinei în fața Nigeriei, scor 2-1. Sud-americanii s-au calificat astfel în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Rusia.

Fostul fotbalist Diego Armando Maradona, în vârstă de 57 de ani, a fost transportat la spital în stare de șoc după ce s-a prăbușit într-una din lojele stadionului din Sankt-Petersburg.

El a fost filmat în timp ce nu mai era în stare să meargă și a fost consultat de medici la fața locului. Ulterior, a fost transportat la spital în stare de șoc.

Diego Maradona s-a numărat printre protagoniştii meciului decisiv dintre Argentina şi Nigeria, pe care sud-americanii l-au câştigat dramatic cu 2-1, calificându-se astfel în optimile de finală ale Cupei Mondiale din Rusia.

Imaginile bucuriei sale deplasate, prin gesturi obscene, după golul victoriei marcat de Marcos Rojo în minutul 86 au făcut rapid înconjurul internetului.

Maradona is so fucked he can barely walk. What a sad, sad story... pic.twitter.com/nCclEYyV7Y