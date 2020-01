Marcel Petrușan - fostul candidat al Blocului ACUM la funcția de primar la Hâncești a fost exclus din PAS

Până la urmă oamenii fac un partid, nicidecum nu partidul face oamenii. Nu îmi pare rău de nici o zi petrecută în calitate de membru PAS, pentru că am fost însoțit doar de gânduri bune, în speranța că vom avea un trai mai bun, la noi acasă. De aceea, continui să susțin ideea că deputatul din circumscripția 38, trebuie să fie un băștinaș, pentru a asigura o comunicare reală între cetățeni și deputat.

Astăzi, am primit un e-mail de la Biroul Permanent Național PAS, precum că ei, au decis excluderea mea din rândul membrilor PAS. Este regretabil faptul că cei care luptă pentru un principiu democratic de luare a deciziilor, pentru transparență și o comunicare sănătoasă între nivelele partidului și care nu împărtășesc viziunea impusă de centru -sunt casați.

Grigore Cobzac, membru al PAS și candidat al blocului ACUM la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, a anunțat că in cadrul unei emisuni la un post de televiziune ca fost exclus din PAS.

Actualitate 31 Ianuarie 2020, ora: 15:12

