Marea Britanie trebuie sa renunte la peste 50 de posturi de diplomati si de functionari din Rusia

Moscova a transmis Marii Britanii ca trebuie sa reduca "putin peste 50" de posturi de diplomati si de functionari din reprezentantele sale diplomatice din Rusia, in contextul amplificarii disputei in privinta otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal si a fiice sale in Anglia, a anuntat sambata Ministerul rus de Externe, potrivit Reuters.

Rusia a luat deja masuri de raspuns impotriva Marii Britanii si a expulzat 23 de diplomati britanici, in urma deteriorarii relatiilor dintre cele doua tari, dupa ce Londra a acuzat Moscova de otravirea lui Skripal si a fiicei sale Iulia.

Ministerul rus de Externe l-a convocat vineri pe ambasadorul britanic Laurie Bristow si i-a spus ca Londra are o luna la dispozitie pentru a-si reduce contingentul diplomatic din Rusia la acelasi nivel ca misiunea rusa din Marea Britanie. Rusia a expulzat de asemenea 59 de diplomati din alte 23 de tari care au sprijinit Marea Britanie.





O purtatoare de cuvant a Ministerului britanic de Externe a spus ca decizia Rusiei este regretabila. Ea nu a precizat ce numar de angajati ai reprezentantelor diplomatice britanice din Rusia vor fi afectati. Ambasada Marii Britanii de la Moscova a precizat ca nu isi face public numarul de functionari.

Purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat pentru Reuters ca solicitarea inseamna ca Marea Britanie va trebuie sa reduca "putin peste 50" din posturile de diplomati si functionari din Rusia, in afara celor 23 de diplomati care au fost deja expulzati.

"Am cerut paritate. Marea Britanie are cu 50 de diplomati mai mult decat Rusia", a spus Zaharova sambata.

Intrebata daca acest lucru inseamna ca Londra va trebuie sa taie exact 50 de posturi, ea a spus ca "putin peste 50".

Sursa: Agerpres.ro