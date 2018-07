Marea reparație a străzilor din Orhei, continuă

La Orhei a fost dat startul lucrărilor pentru cea de-a doua etapă de reconstrucție a străzii centrale a municipiului, Vasile Lupu, după ce cu doar câteva zile în urmă a fost dată în exploatare prima porțiune. Zeci de utilaje și sute de muncitori sunt antrenați în acest proiect, pe care administrația orașului și-a pus drept scop să-l finalizeze în cel mai scurt timp.

Este de menționat că pentru executarea acestor lucrări nu au fost contractate firme particulare, dar sunt realizate cu forțele proprii ale întreprinderilor municipale, ceea ce permite economisirea resurselor financiare cu aproximativ 30%. Datorită acestor economii, Primăria municipiului Orhei intenționează să extindă volumul lucrărilor de infrastructură planificate pentru acest an. Amintim că pentru reconstrucția primei porțiuni a străzii Vasile Lupu, pe o lungime de 2,2 km și o lățime de 9,5 metri au fost turnate peste 1.800 de tone de asfalt. De asemenea, a fost reparat trotuarul și intrările în curțile blocurilor pe o suprafață totală de peste 2.400 de metri pătrați. La începutul verii au fost finalizate și lucrările de reconstrucție a străzii Dorobanților, care are o lungime de aproximativ 500 de metri. Municipalitatea, condusă de Ilan Șor, planifică reparația capitală, în acest an, a peste zece străzi din oraș. În ultimii trei ani, după alegerea lui Ilan Șor în calitate de primar, mai mult de jumătate din străzile orașului au fost modernizate și reconstruite, în paralel fiind desfășurate și alte proiecte de infrastructură precum iluminatul stradal, reparația curților blocurilor, etc. Modernizarea infrastructurii din Orhei a fost una din promisiunile edilului Ilan Șor, iar Orheiul a devenit un exemplu pentru întreaga țară în domeniul modernizării infrastructurii şi al dezvoltării vieţii culturale. orhei.md