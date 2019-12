Marele secret al lui Ludovic Orban! Face asta de 20 de ani. Nimeni nu știa

„Nu am renunţat la carne pentru a-mi proteja neapărat sănătatea, ci doar din principiu. Nu vreau să omor animale pentru a mă hrăni”, mărturisea Ludovic Orban.

„Este un om departe de a fi extravagant, departe de a fi un cheltuitor pentru sine, de la telefonul pe care l-a avut multă vreme, care nu a fost deloc performant, este un om care trăiește destul de simplu și nu are ambiții de a fi în ton cu moda, pe haine, pe aparatură, este un om destul de simplu. (…) Este vegetarian cred că de vreo 20 de ani, nu știu, dar de ani buni”, a spus Răzvan Prișcă, la Digi24.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite. Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special...