MARI SEMNE DE ÎNTREBARE / Creditul rusesc o schemă prin care se poate fura încă MILIARD

4) Hai să luăm o situație ipotetică și s-o raportăm la prevederea art.7 pct.2 din acord. Admitem că o bancă comercială din Republica Moldova ia un împrumut de un miliard de dolari de la o bancă din Rusia. Vreun funcționar de la ambasada noastră la Moscova pune o semnătură pe acel contract. Rușii spun că, în accepțiunea lor, acea semnătură se asimilează cu ”coordonarea cu partea moldovenească” în sensul art.7 pct.2 din acord. Miliardul din banca noastră se evaporează (că s-a mai întâmplat asta). Întrebarea – acest miliard de dolari devine datorie a Republicii Moldova față de Federația Rusă? Eu zic că, așa cum este formulat textul art.7 pct.2 din acord, asta este posibil.

3) Ce înseamnă ”coordonare cu partea moldovenească” (согласование с молдавской стороной)? Unde este prevăzută procedura de ”coordonare” (în ce act normativ)? Or, aste logic să existe așa ceva câtă vreme ”coordonarea” automat înseamnă preluarea datoriei de către statul Republica Moldova. Care sunt criteriile pentru a obține ”coordonarea” creditului? Semnătura ambasadorului nostru la Moscova, de exemplu, pe vreun contract de împrumut luat de compania fratelui lui Dodon de la o bancă rusească este ”coordonare”? Sau a unui funcționar de la vreun minister?

2) De principiu, de ce statul trebuie să răspundă pentru datoriile agenților economici? Unde mai există așa gen de obligații? Pentru cine sunt făcute aceste prevederi? Ce companii pot să ia împrumuturi, dar statul, adică cetățenii din impozite și taxe, trebuie să le plătească? De exemplu, Igor Ceaika, în calitate de coproprietar al posturilor Primul în Moldova și Accent TV, poate lua credit de la vreo bancă rusească, iar ulterior această datorie să fie transformată în datorie a Republicii Moldova? Argumentul că sunt scrise pur și simplu nu merge și nici nu poate fi acceptat – dacă e scris în acord, înseamnă că cineva are un interes aici și prevederea urmează să producă efecte!

Am multe întrebări aici. Mai ales în contextul în care, precum se spune, acesta ar fi un credit ”frățesc”, acordat în condiții privilegiate.

Copyright © 2006 - 2020 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Ştim că e greu să rezişti bunătăţilor de Paşte, cum ar fi drobul sau friptura de miel, deliciosul cozonac sau pasca cu brânză. Dar nu e imposibil să scapi de efectele mai puţin plăcute ale acestora asupra stomacului tău. Prea multe alimente grase, dulci, plus alcoolul...

Horoscop 21 Aprilie 2020, ora: 08:28

Soarele instalat de duminica in Taur face o cuadratura azi cu lordul karmei Saturn aflat in Varsator si o realitate a ultimei luni poate sa ne ajunga direct in fata, aducand cu ea o testare cat de mult suntem cu picioarele pe pamant si asumati. Poate fi vorba de realitati economice, financiare,...