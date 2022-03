Marina Ovsianikova, jurnalista de la postul public din Rusia care a protestat împotriva războiului, a dispărut

Avocații încă nu o găsesc pe jurnalista din Rusia, care a organizat aseară o acțiune împotriva războiului în emisie directă la postul TV controlat de Kremlin. Ea a aparut în spatele prezentatoarei cu un mesaj în care cerea să fie oprit războiul. La scurt timp după acest incident Marina Ovsianikova, care este editor, a fost arestată. Kremlinul a calificat drept huliganism gestul jurnalistei, transmite ProTV.

„Opriți războiul”! Nu războiului!

Scena a avut loc în cadrul principalului program de știri de seară al celui mai puternic canal de televiziune din Rusia, Pervii Kanal, supranumit „Vremia”, urmărit zilnic de milioane de ruși încă din epoca sovietică.

În timp ce faimoasa prezentatoare Ekaterina Andreieva prezenta buletinul de știri, în spatele ei apare Marina Ovsiannikova cu o pancartă pe care scrie „Nu războiului. Nu crede propaganda. Te mint aici”.

Înainte de aparitia la TV, ea a înregistrat un mesaj video prin care condamnă evenimentele tragice din Ucraina.

„Ce se întâmplă astăzi în Ucraina este o crimă iar Rusia este un stat agresor și responsabilitatea pentru această agresiune stă pe conștiința unui singur om și acest om e Vladimir Putin” a declarat jurnalista Marina Ovsiannikova.

Ovsiannikova a mai spus că tatăl ei fiind ucrainean și mama ei rusoaică, nu poate vedea cele două țări ca pe inamice.

„Din păcate, am lucrat pentru Pervii Kanal în ultimii ani, facând propagandă pentru Kremlin. Îmi este foarte rușine de asta astăzi. Mi-e rușine că am permis să fie difuzate minciuni la televizor, mi-e rușine că am permis ca poporul rus să fie zoombificat” a mai menționat jurnalista.

Videoclipul a devenit viral pe rețele de socializare iar mulți internauți din Rusia și Ucraina a salutat „curajul” acestei femei, într-un context de represiune brutală împotriva tuturor formelor de disidență.

De asemnea, vă amintim că și președintele Ucrainei, Volodimir Zelenskiy, i-a mulțumit Marinei Ovsiannikova, că a încerat să transmită adevărul.

„Sunt recunoscător acelor ruși care nu încetează să transmită adevărul, care lupta împotriva dezinformării și spun fapte reale prietenilor și familiilor lor, și personal acelei femei care a mers în studioul Pervii canal cu o pancarta anti-razboi” a spus Zelenskiy.

Imediat dupa incident s-a aflat că jurnalista a fost arestată și ar fi fost dusă la departamentul de poliție al districtului Ostankino din Moscova, iar câțiva telespectarori chiar au venit acolo ca sa o susțină.

Pe un cont de twitter atribuit jurnalistei, și care a fost suspendat între timp, Marina Ovsiannikova spune că nu regretă gestul sau indiferent de consecințe, precizând că riscă o pedeapsă între 5 și 10 ani de inchisoare. Într-un comunicat cu privire la acest incident, postul de televiziune a transmis că o anchetă internă este în desfășurare.