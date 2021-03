Marina Tauber, în fața președinției: Dodon a instituit un regim banditesc

Ea a făcut referire la ilegalitățile tot mai mari comise de regimul lui Dodon - descinderea în forță a poliției și agresarea oamenilor la OrheiLand, protestul cu coroane funerare la maternitatea unde lucrează Ștefan Gațcan, atacurile grave și presiunile asupra deputatului. Marina Tauber a numit acest comportament drept „ banditesc”, menționând că Dodon nu mai are dreptul moral să se numească șeful statului. „Politica este politică, dar sunt acțiuni care depășesc orice limite”, a adăugat Marina Tauber.

„Vom face tot posibilul ca dreptatea să învingă și vom lupta pentru drepturile deputaților, pentru că și noi am fost în astfel de situații și cunoaștem ce înseamnă asta”, a menționat Tauber.

Copyright © 2006 - 2021 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

Cele mai noi ştiri de azi

Istorie 4 Martie 2021, ora: 11:55

Sfantul Gherasim de la Iordan a trait in secolul al VII-lea. Dupa ce s-a calugarit, s-a retras in pustiul Tebaidei unde a intemeiat un asezamant monahal, prezent si in zilele noastre. Atat de mult s-a impartasit de viata dumnezeiasca, incat si fiarele salbatice i se supuneau. Din scrierea vietii...