Mărțișorul - un simbol pe cale de dispariție

Niciodată nu m-a mulțumit această separare între omul credincios, cel care crede, și omul religios, cel care are și o viață cultică.

Faptul că, în campania electorală pentru alegerile parlamentare din 24 februarie, candidaţii pe circumscripţii vorbesc doar despre rezolvarea problemelor locale: drumuri, canalizare, parcuri, curți, utilităţi etc. este la fel de ironic, cât e şi firea lucrurilor.

Nu-mi place să scriu despre Transnistria, deoarece, când încep a medita pe marginea acestui subiect, simt că ies pe contrasens. Punctul meu de vedere asupra acestei regiuni este unul anacronic și sentimental, format sub influența „Doinei” lui Eminescu care încadra neamul...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis aceste cuvinte diverselor limbi romanice, constatăm că aproximativ 500, adică o pătrime, au...

​Tesla Motors a anunțat că versiunea cea mai ieftină a Model 3, cea de 35.000 de dolari, este disponibilă pentru a fi comandată. Modelul are o autonomie de 350 km, iar la 37.000 de dolari poate fi comandată varianta cu autonomie de 420 km. Elon Musk a promis acum doi ani lansarea acestei...

Iar Rodica, la ai săi 42 de ani, croșetează mărțișoare tocmai de la vârsta de zece ani. Originară din s. Malcoci, r-nul Ialoveni, ea este unica meșteriță din localitate. În timp ce Rodica se ocupă de confecționarea articolelor, mama sa este o adevărată negustoare. Știe să te ademenească și nu te lasă să pleci, dacă nu cumperi de la ea măcar un mărțișor. În afară de Târg, mama Rodicăi vinde mărţişoare în școlile și grădinițele din raion. Printre cumpărătorii săi fideli sunt persoane care îşi completează, an de an, colecţia cu ceva nou.

Doamna Valentina, pensionară, croșetează o viață întreagă. A început să facă mărțișoare, acum un deceniu, când a ieșit la pensie. Printre articolele propuse de ea, am observat mărțișoare în formă de ursuleți, arici, inimioare, copăcei și iepurași. Ne-a explicat că lucrează pe etape. Mai întâi împletește forma la mai multe mărțișoare odată, apoi le coase, le încleie diferite ornamente și, în cele din urmă, le împachetează frumos. Spune că cel mai mult timp, aproximativ patru ore, a cheltuit pentru producerea unui mărțișor în formă de arici. Referindu-se la clienţi, femeia susţine că, deseori, multe mărțișoare sunt cumpărate de către moldovenii plecați cu traiul în străinătate, care se laudă astfel cu tradiția țării noastre. Creaţiile doamnei Valentina, care costă de la 30 până la 250 de lei, au fost cumpărate și pentru diferite expoziții locale, fapt cu care ea se mândreşte.

Și dacă primăvara se ocupă de mărțișoare, pe timp de vară, Grigore își lucrează grădina și mai vinde la piață câte ceva. În caz contrar, menționează el, n-ar fi în stare să-și întrețină familia cu o pensie de câteva sute de lei. Aproape cu lacrimi în ochi, povestește cât e de greu să trăiești în asemenea condiții, mai ales când ai două fete mari, care au și ele nevoie de ajutor. Zice că are noroc și de soția sa, care pleacă periodic la muncă peste hotare.

Gheorghe, originar din Călărași, vinde de șase ani mărțișoare, făcute de soția și fiica sa. La vârsta de 43 de ani, după două intervenții chirurgicale complicate, el a ales această ocupație pentru a câștiga ceva bani. Recunoaște că nu e o afacere foarte avantajoasă, căci în unele zile pleacă acasă fără nici un leu, însă are și zile bune. Potrivit lui Grigore, cei mai fideli cumpărători sunt adulții, care respectă semnificația mărțișorului. „Tineretul nu mai este motivat să cumpere, îndepărtându-se încet de acest frumos obicei”, afirmă el cu regret.

În mare parte, comercianții de la târg nu sunt și producătorii mărțișoarelor, deși printre ei se numără și unii oameni, care au plăcerea să vândă ei înșiși ceea ce au confecționat. Pentru a afla cum se fac mărțișoarele, am discutat cu mai mulți dintre aceștia, care ne-au împărtășit detalii destul de interesante despre ceea ce se întâmplă în culisele acestei arte.

