Mark Galeotti: De ce Navalnîi devine un pericol pentru Putin

Care este semnificația întoarcerii lui Alexei Navalnîi în Rusia, în ciuda amenințărilor care-i fuseseră transmise de la Moscova, cum că va fi arestat pe loc. Și care sunt opțiunile realiste ale lui Vladimir Putin, care face tot posibilul nu doar să-l reducă la tăcere pe criticul său, dar și să-l delegitimeze definitiv? O analiză făcută de analistul Mark Galeotti, pentru The Spectator.

