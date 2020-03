Mărturie cutremurătoare a unei asistente internate cu coronavirus în Spitalul Județean Suceava: Am fost aruncați în fața virusului cu mâinile goale. Și colegele mele care lucrează sunt depășite. Le-au chemat de acasă, cu febră, bolnave

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Horoscop lunar dragoste APRILIE 2020 iti dezvaluie care sunt oportunitatile, provocarile sau situatiile de care avem nevoie de la Univers. Luna APRILIE se anunta intensa din punct de vedere astral. Afla in continuare cum se vor rasfrange acestea asupra vietii amoroase.

Un grup de fondatori de startup-uri au prototipat o vizieră de protecție ușor de fabricat și care poate fi folosită de doctori pentru a se proteja de coronavirus. Proiectul se numește viziere.ro și are cereri de la mii de doctori care au nevoie de materiale de protecție în acest...

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor...

Ăsta este răspuns de medic? A venit o asistentă și am întrebat-o ce ne facem dacă ne este rău noaptea... <Bateți din picior!>. Vi se pare normal? Eu sunt asistentă medicală. Eu dacă făceam așa ceva pe secție la mine mă zburau afară. Deci nu se poate, suntem carne de tun! Nu știu... nu mă interesează că pleacă Rîmbu, Macovei, că pleacă toată lumea... eu, noi nu suntem bine... suntem carne de tun, aici, Mâncare... ni se dă ciorbă cu fasole crudă la diaree? Vi se pare normal, asta este mâncare? Ieri ni s-a servit la micul dejun ceai cu pâine (...). Nu se poate așa ceva, nu se poate. Suntem disperați aici, disperați. Nu vine nimeni să vorbească cu noi. Mai spune că spitalul este închis, unde este închis, toate colegele mele lucrează în spitalul mare. (...)

„Sunt internată de joi seară, sunt două toalete la 50 de bolnavi, toată lumea are diaree, asistente găsești una… de exemplu, astăzi, ni s-a dat tratamentul la 1 după-amiaza, vine o asistentă dimineață și mai vine una, dacă ai norocul să vină seara e bine. Infirmierele vin când aduc mâncarea, strâng casoletele cu mâncare, fiindcă nu se mănâncă pentru că toată lumea are diaree de la aceste medicamente… toată lumea, deci nu este unul care să nu aibă diaree.

Current tier / breakpoint: xs sm md lg xl (= visible only on this breakpoint)

.hidden-xs-down

.hidden-sm-down

.hidden-md-down

.hidden-lg-down

.hidden-xs-up

.hidden-sm-up

.hidden-md-up

.hidden-lg-up

.hidden-xl

.hidden-xs (only)

.hidden-sm (only)

.hidden-md (only)

.hidden-lg (only)

.hidden-xl (only)