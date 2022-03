Mărturiile unei familii care a fugit din Mariupol: Ne omorau. Dacă ne strângeam în grup ca să găsim apă, trăgeau asupra noastră. Am îngropat oameni în curţi

După o călătorie de 15 ore, care în mod normal ar fi durat 45 de minute, familia a ieşit din oraş. Au trecut prin multe controale, majoritatea ale soldaţilor ruşi. La unul dintre controale, Dmitro a trebuit să îşi dea jos bluza ca să le arate soldaţilor că nu are tatuaje militare sau naţionaliste ucrainene.

Tania şi familia sa au plecat din Mariupol la 18 martie. Oraşul lor este acum “un cimitir”. “Am îngropat acolo visurile noastre, carierele... am pierdut tot ce am realizat în ani de muncă”, a scris femeia în jurnalul său.

Tania credea că era pregătită pentru război, avea bani cash, însă acum spune că ar fi fost bine să fi ţinut cont de sfatul bunicilor ei, care spuneau că este bine să aibă mereu făină şi zahăr. “Nu ştiam că se va întâmpla aşa... în loc de bani şi telefoane, trebuie să ai două valize acasă nu baterii, lumânări, chibrituri, medicamente şi şosete... ai nevoie de o valiză care să îţi salveze viaţa. Noi nu am avut chibrituri sau lumânări. De unde să le iei dacă ai bani, dar nu mai sunt farmacii sau magazine?”.

“Nu am făcut baie trei săptămâni, ne-am făcut nevoile pe o găleată, într-o pungă”, a scris Tania într-un jurnal pe care l-a ţinut de când a început asediul.

