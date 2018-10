Mărturiile uneia dintre victimele exploziei din Capitală. „Am ieșit viu din epicentrul exploziei cu trei etaje în cap, cu mobilă, cu oameni, cu beton”

Unul dintre supraviețuitorii exploziei din blocul de locuit de pe bulevardul Moscovei, Alexandru Mocreac, își amintește cum a reușit să iasă la suprafață din dărâmături.



Bărbatul locuia la etajul 14 al blocului și acum stă la prieteni. El spune că este „unul dintre supraviețuitori, care încă merge pe picioarele proprii...” L-am întâlnit astăzi în apropierea clădirii în care munceau încă pompierii. Bărbatul a spus că este recunoscător tuturor celor care l-au ajutat în aceste momente.

„Explozie, pierderea cunoștinței, o lovitură în cap...Mă trezesc și e întuneric, curge sânge, aud oamenii cum țipă, cum își strigă copiii, nu știam ce se face în apartament, pentru că că încă nu vedeam nimic. Am o bucată de dulap, l-am spart și am găsit o gaură, în vreo 20 de minute am ieșit. Am căzut, eram zgâriat. Vedeam doar un gol în loc de celelalte etaje: trăind la etajul 14, eu am ieșit la suprafață pe la etajul 15(...) Creierul s-a mobilizat și m-am gândit doar la supraviețuire. Am înțeles că dacă nu fac nimic, atunci... Am ieșit viu din epicentrul exploziei cu trei etaje în cap, cu mobilă, cu oameni, cu beton”, își amintește bărbatul.





Alexandru Mocreac susține că stă acum la niște prieteni, care îi dau lucrurile strict necesare. „Nu am nimic absolut, oamenii obișnuiți îmi pun în buzunar câte 100-200 de lei. Mi-am făcut buletin provizoriu. Dacă m-a lăsat Dumnezeu pe pământ trebuie să fac numai lucruri bune...Nu-mi pierd speranța și merg înainte, de acum am să trăiesc mai frumos fiecare clipă, am să prețuiesc și mai mult viața. Le mulțumesc oamenilor care mă ajută și mă sună, eu aș proceda la fel”, a mai spus Alexandru.

Amintim că patru persoane, printre care și un minor, au decedat în urma unei explozii produse, în seara zilei de 6 octombrie, într-un bloc locativ de pe bulevardul Moscovei, 11/5 din municipiul Chișinău. Cauza exploziei nu este decomandată anunțată, dar pompierii au găsit la fața locului o butelie de gaz.

Sursa: radiochisinau.md