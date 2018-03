„Masa de călcat” din biroul lui Putin s-a dovedit a fi o lampă bactericidă // FOTO

Intâlnirea președintelui rus, Vladimir Putin, cu ministrul Apărării, Serghei Șoigu, și ministrul de externe Serghei Lavrov, după care a fost dat ordinul de retragere a trupelor din Siria, a generat o dezbatere curioasa in Internetul de limba rusa.

Utilizatorilor le-a atras atenția „masa de călcat”, care a nimerit pe una dintre pozele facute in biroul liderului rus de la Kremlin.

În poza, in spatele președintelui poate fi observat un obiect care la prima vedere pare a fi o masă de călcat. Mulți s-au întrebat de ce are Putin o masă de călcat în biroul său si de ce nu a pus-o in alta parte pentru o întâlnire importantă.





Totusi, in partea de jos a „mesei” se pot observa niste roți mici, iar pe părțile laterale mânere curbat, design similar cu cel al dispozitivului pentru dezinfectarea aerului de tip „Dezar-4″.

Prezența în biroul președintelui a unui iradiator-recirculator bactericid pare mai plauzibila decât a unei mese de călcat.

Un purtator de cuvant al Kremlinului a confirmat pentru „MK”, ​​că in fotografie apare o lampa bactericidă, care ajută la protejarea președintelui de agenți patogeni, avand in vedere numărul mare de vizitatori.

„În astfel de cazuri, iradiatorul bactericid este un lucru indispensabil pentru ca omoara 90-99% din microbi, care sunt transmisi prin aer. În același timp este complet sigur pentru oameni ..”, – au declarat de la Kremlin.

Potrivit ziarului, lampile bactericide (iradiatoarele UV) sunt plasate peste tot in reședința si biroul lui Putin. La fel şi mașinile de curatat pantofii, care stau la toate intrarile in Kremlin, si a caror utilizare este obligatorie.



