MASA de REVELION: 167 de E-uri, zahăr și sare în exces. LISTA alimentelor pe care trebuie să le eviți

Masa de Revelion. Un studiu InfoCons arată că, la 100g de mâncare, putem ajunge chiar și la 167 de E-uri (aditivi alimentari), 31g de sare (15.5 plicuri de sare) și 71g de zahăr (14 plicuri de zahăr)!



Masa de Revelion. Cantitatea de sare recomandată de către Organizația Mondială a Sănătății este de 5 grame/zi. În acest context, putem observa că la o singură masă putem regăsi aproape întreaga cantitate recomandată pentru toată ziua sau chiar o putem depăși.



Fiecare consumator pune pe masa pregătită pentru Revelion multă mâncare din diverse sortimente pentru ca masa să fie cât mai bogată și mesenii cât mai satisfăcuți.



Masa de Revelion. Ce pericole așezi pe farfurie

Ne place să așezăm cu drag pe platou aperitive care sunt foarte apreciate și importante fiindcă deschid marele ospăț.

Printre acestea, valsează spre încântarea ochilor noștri:

- Brânza topită (folosită la diverse umpluturi)

- Șuncă de praga

- Bacon

- Parizer de pasăre

- Parizer de porc

- Cabanos

Un sos de ketchup, muștar sau maioneză ține ritmul la perfecție cu antreul servit sau felul doi de mâncare.

Din când în când, îl mai acompaniază și pâinea, dar nu în exces. Este deja o vedetă și vrea să mai iasă din lumina reflectoarelor.

Desertul este adesea împodobit cu ciocolată sau praline de ciocolată, iar untul este îndrăgostit de el! Nu se poate abține să nu îi facă o vizită și, din când în când, își face apariția și margarina, doar pentru a-l saluta.

Înghețata așteaptă liniștită în separeu să fie chemată atunci când se încinge atmosfera.

După atâta mâncare și dans, dacă simțim că ne moleșim apelăm la o băutură energizantă și ne potolim setea cu băuturi răcoritoare tip ceai, sau ne delectam cu bere cu fructe.

La finalul mesei, mulți dintre noi consumăm gumă de mestecat.

Și uite așa ia sfârșit acest bal mascat, de unde plecăm cu toții fericiți, luând la pachet câteva E-uri în plus, sare și zahăr.

Cu acestea fiind spuse, putem zice că într-o singură zi consumăm până la:

- 167 de E-uri (aditivi alimentari)

- 31g de sare (15.5 plicuri de sare)

- 71g de zahăr (14 plicuri de zahăr)

Cele mai intalnite E-uri din alimentele mentionate sunt: E300, E330, E412, E440, E451 si E120.