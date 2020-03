MĂSURI ANTI-CRIZĂ /// Guvernul ROMÂNIEI va asigura plata șomajului tehnic în proporție de 75% din salariul brut

Premierul Ludovic Orban a anunțat joi principalele măsuri econonomice în contextul pandemiei de coronavirus adoptate în ședința de guvern care s-a încheiat miercuri noaptea la ora 3:00, printre acestea numărându-se plata șomajului tehnic în valoare de 75% din salariul brut al angajatului, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut, majorarea plafonului la creditele pentru IMM-uri la 5 miliarde de lei și rambursarea TVA până în limita sumei de 9 miliarde pentru a asigura fluxul de capital.



“Am decis, prin ordonanţă de urgenţă, să majorăm plafonul de garantare a creditelor pentru IMM-uri prin intermediul Fondului de garantare. Majorarea plafonului am putut să o facem în primă fază cu 5 miliarde (de lei – n.r.). Suntem pregătiţi să majorăm acest plafon cu încă 5 miliarde dacă e necesar şi, de asemenea, dacă va fi necesar, să ne ducem până la o majorare cu 15 miliarde a plafonului de garantare. Practic, garantăm credite pentru investiţii şi pentru asigurarea capitalului de lucru. Dobânda pentru ambele produse este subvenţionată în proporţie de 100%. De asemenea, garanţia funcţionează pentru 90% din credite în cazul creditelor până într-un milion şi garanţia va fi de 50% penru creditele de este un milion”, a declarat Orban.

Șeful Guvernului a mai precizat că altă măsură vizează asigurarea plății angajaților care intră în șomaj tehnic, din bugetul Ministerului Muncii, prin bugetul de șomaj de la Agenția Națională de Ocupare a Forței de Muncă.

”E clar că foarte multe companii sunt afectate direct sau indirect de epidemie și multe companii nu au capacitatea, pentru că s-au redus încasările. Exista riscul ca angajații să fie trimiși în șomaj sau să li se supende contractele. Decizia este de a plăti din bugetul fondului de șomaj 75% din salariul brut, dar nu mai mult de 75% din salariul mediu brut. Am luat decizia de a susține plata șomajului tehnic. Dacă am fi ales să plătim salariile direct, am fi instituit obligația ca angajații să meargă la muncă, or am considerat că e mult mai mutil să plătim șomajul tehnic, ca să nu îi obligăm să meargă la muncă, ci să stea acasă pentru a evita contactele sociale”, a mai spus Orban.

Guvernul s-a reunit, miercuri după-amiază, în şedinţă. Reuniunea, desfăşurată în sistem de videoconferinţă, a durat mai bine de 8 ore.