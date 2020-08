Matematica manipulativă a prim-ministrului: cine totuși (nu) a atras în Moldova banii europeni?

De fapt, comparațiile făcute de Chicu nu iau în considerare faptul că toate guvernele au lucrat în mod consecvent, la intervale diferite și au moștenit atât succesele, cât și eșecurile guvernelor precedente. Mai mult, ar trebui să se țină cont și de faptul că proiectele ce țin de reforme nu sunt suspendate, ci continuă să fie puse în aplicare chiar dacă guvernele cad și sunt restabilite, iar activitatea lor nu începe aproape niciodată de la zero.

Cu toate acestea, matematica lui Ion Chicu are un caracter politic și nu corespunde realității: prim-ministrul manipulează cu cifrele pentru a promova ideea că guvernul său cooperează mai eficient cu Uniunea Europeană.

