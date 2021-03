MATHIAS VON TUCHER: COMPANIA DANUBE LOGISTICS HOLDING BV NU ARE NICI O DATORIE FAȚĂ DE BEMOL

Directorul Danube Logistics Holding BV, Mathias von Tucher, a acordat Agenției ”INFOTAG” un interviu referitor la tentaitvele de preluare ostila a Portului International Giurgiulești.

”I”: - Executorul judecătoresc Roman Talmaci a dispus instituirea administrării silite a Danube Logistics. Puteți să ne oferiți niște explicații?

M.T. - Încheierea executorului Roman Talmaci este absolut ilegală și este o tentativă evidentă de expropriere a intereselor BERD în Portul Internațional Liber Giurgiulești. Încheierea a fost emisă în baza acțiunii contestate privind încasarea prejudiciilor înaintată împotriva dlui Thomas Moser care nu are absolut nicio legătură cu Danube Logistics. Mai mult decât atât, Danube Logistics nu are datorii nici față de Bemol, nici față de dl Moser. Dl Moser nu deține părți sociale în Danube Logistics, dumnealui nu mai este angajat al companiei, și evident că Danube Logistics nu poartă răspundere pentru datoriile sale personale.

”I”: - Cum o să procedați mai departe?

M.T. - La moment, am depus o contestație în instanță împotriva încheierii ilegale a executorului Talmaci. În cazul în care nu reușim să ne apărăm interesele noastre în instanțele din Republica Moldova, vom cere încasarea prejudiciilor aferente de la Republica Moldova în temeiul Acordului între Republica Moldova și Regatul Țărilor de Jos privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor.

”I”: -Ați contactat recent cu Dl Moser?

M.T. - Da. El așteaptă cu nerăbdare examinarea cererii depuse la Curtea Europeană a Drepturilor Omului care va da o apreciere a procesului de judecată din instanțele moldovenești, în rezultatul căruia a fost admisă cererea Bemol privind încasarea prejudiciilor, ca fiind unul viciat.

”I”: - Cine sunt asociații Danube Logistics?

M.T. - Danube Logistics Holding BV este unicul asociatul al Danube Logistics. Beneficiarul principal al părții sociale de 100% pe care o deține Danube Logistics Holding BV este BERD. În 2013, BERD a preluat de la Credit Suisse dreptul de a beneficia de 65% din încasările din eventualele vânzări de părți sociale și din dividendele în baza participațiunii Danube Logistics Holding BV în cadrul Danube Logistics. Dl Moser deține indirect un interes economic minoritar în Danube Logistics Holding BV prin intermediul unei societăți din Austria. Faptul că, în loc să urmărească bunurile personale ale dlui Moser pentru a executa datoria sa personală, executorul Talmaci urmărește bunurile societății Danube Logistics demonstrează adevăratul motiv care stă la baza acțiunilor sale, acesta fiind de a „returna” Portul proprietarului Bemol Rafiq Aliyev.

”I”: - Dl Aliyev susține că Danube Logistics i-a fost sustrasă prin însușire ilegală. Cum comentați această alegație?

M.T. - Cererea privind încasarea prejudiciilor înaintată de Bemol împotriva dlui Moser nu are nicio legătură cu tranzacția de cumpărare a Danube Logistics de către Danube Logistics Holding BV din 2011. În septembrie 2018 Curtea de Apel din Amsterdam a confirmat printr-o decizie finală și irevocabilă că pretențiile dlui Aliyev referitor la tranzacție nu au niciun temei. Alte acțiuni care au fost depuse în legătură cu aceste pretenții au fost scoase de pe rolul Judecătoriei Chișinău sediul Centru și respinse de Înalta Curte a Angliei. Sincer, pentru mine această întrebare este închisă. Iar mai târziu, după ce au trecut 8 ani de la finalizarea tranzacției, o altă societate a lui Aliyev a mai depus o acțiune în baza acelorași pretenții neîntemeiate, care în prezent se află pe rolul Judecătoriei Chișinău sediul Centru.

”I”: - Cum s-a ajuns la cumpărarea societății Danube Logistics de către Danube Logistics Holding BV?

M.T. - Până în 2011 Bemol și Danube Logistics au avut același asociat – Easeur Holding BV. Tranzacția a fost rezultatul unui acord la care au ajuns Easeur și creditorii săi – Credit Suisse și societatea lui Aliyev New Ventures. Prin acest acord, Danube Logistics Holding BV a preluat de la Easeur și Bemol obligațiile restante ale acestor două societăți de a rambursa 28.6 mln $ către Credit Suisse în schimbul intereselor pe care acestea le aveau în cadrul Danube Logistics.

”I”: - Din unele publicații am înțeles că dl Aliyev ar fi susținut că tranzacția putea fi evitată. Cum comentați această afirmație?

M.T. - Nu am fost implicat în această tranzacție, dar pot să fac referire la decizia Curții de Apel din Amsterdam cu privire la această afirmație. În decizia finală și irevocabilă este menționat că reclamantul „(…) nu a argumentat suficient existența unor alternative realiste (…)”. Mai mult decât atât, instanța a declarat: „În concluzie, urmează să se deducă faptul că CSI nu mai era dispusă să finanțeze pe Easeur în 2011 atât timp cât Easeur (prin New Ventures) avea legături cu New Ventures/Aliyev(...)”. Dacă dl Aliyev ar fi vrut să evite această tranzacție, el ar fi putut contribui cu capital suplimentar. El însă, dimpotrivă, a fost de acord cu vânzarea Danube Logistics și a cerut ca Easeur să urgenteze rambursarea datoriei restante către societatea sa New Ventures.

”I”: - Înțelegem că dl Aliyev contestă acum și evaluarea care a stat la baza acestei tranzacții.

M.T. - Nu există niciun temei pentru a contesta această evaluare. Curtea de Apel din Amsterdam a stabilit că evaluarea independentă a fost „mai degrabă o supraevaluare, decât o subevaluare”, deoarece fluxurile de mijloace bănești curente ale Danube Logistics sunt cu mult mai mici decât a fost planificat. Mai mult decât atât, instanța din Olanda a menționat că administratorii fiduciari ai lui Aliyev și societatea de consultanță financiară au participat într-o mare măsură la finalizarea evaluării și că astfel ei au avut posibilitatea să verifice evaluarea înainte să o accepte în 2011.

”I”: - Dl Aliyev știa despre interesele dlui Moser în cadrul Danube Logistics Holding BV la momentul când a aprobat vânzarea societății Danube Logistics în 2011?

M.T. - Bineînțeles! Dl Aliyev știa acest lucru deoarece aceasta era prevăzut în scrisorile de consimțământ pe care societatea lui Aliyev le-a semnat înainte de efectuarea tranzacției.

”I”: - Danube Logistics și-a îndeplinit obligația de efectuare a investițiilor în Port?

M.T. - Danube Logistics a transformat Portul Internațional Liber Giurgiulești în unul din cele mai de succes porturi de pe râul Dunărea. În medie, portul facilitează anual comerțul internațional al companiilor moldovenești cu peste 50 de țări. Danube Logistics și-a îndeplinit obligațiile investiționale, nu a achitat niciodată dividende, dar în schimb continuă să facă investiții în port împreună cu numeroase ale societăți.

”I”: - Ce sumă din subvenția Guvernului încasată de Bemol a fost investită în port?

M.T. - După estimările noastre, Bemol a încasat circa 1 miliard de lei din suma totală a subvenției acordate de Guvern pentru susținerea investițiilor prevăzute în Acordul de Investiții cu privire la Portul Internațional Liber Giurgiulești. În perioada anilor 2008-2011 Bemol a folosit 151 mln lei din subvenție pentru împrumuturi acordate societății Danube Logistics care să faciliteze executarea obligațiilor investiționale ale Danube Logistics în port. În 2011, Danube Logistics Holding BV a cumpărat acest împrumut, plus dobânda, în schimbul a 163 mln lei.

”I”: - Din câte ne amintim, Acordul de Investiții mai prevedea și construcția unei rafinării de petrol în Port.

M.T. - Da, această obligație a avut-o societatea Bemol Refinery SRL care îi aparține dlui Aliyev, și care încă nu și-a îndeplinit obligația de a construi în port rafinăria de petrol de înaltă capacitate prevăzută de Acordul de Investiții, și asta cu toate că o parte substanțială din suma totală a subvenției de la Guvern încasate de Bemol fusese alocată pentru acest proiect. Din cauza lipsei acestei rafinării de petrol, Danube Logistics suportă prejudicii financiare considerabile, deoarece terminalul de produse petroliere construit de Danube Logistics pentru acest proiect este folosit în prezent cu mult sub capacitatea sa.

