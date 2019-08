Matrix 4, în lucru: cine va juca în viitorul SF și când se lansează

Președintele Dodon s-a întors din al 5-lea concediu în acest an.

Statul Moldova a dispărut în anul 1859, atunci când s-a unit cu statul Valahia. Republica Moldova nu are cum să fie continuatoarea statului medieval Moldova, iar istoria acestui stat începe cu data de 27 august 1991, la declararea independenţei.

Animalele în vis au o conotaţie aparte atât psihologică dar şi ezoterică, în principal datorită relaţiei în lanţul trofic pe care omul o are cu acestea. Iepurele este considerat un animal blând, în principiu, agil şi chiar sacru pentru unele popoare,...

Războiul comercial dintre SUA și China își arată efectele mai devreme decât era așteptat, iar consecințele immediate sunt intrarea în recesiune a celor mai mari economii ale lumii.

Keanu Reeves și Carrie-Anne Moss își vor relua rolurile principale și vor interpreta personajele Neo și Trinity. Anunțul a fost făcut de președintele Toby Emmerich de la Warner la finele zilei de marți. ”Nu putem fi mai entuziasmați să intrăm din nou în The Matrix împreună cu Lana.”, a afirmat Emmerich. ”Lana este un adevărat vizionar, un creator de film original și singular, de aceea, suntem încântați că ea scrie, regizează și produce acest nou capitol al universului Matrix.”

The Matrix, Matrix Reloaded și The Matrix Revolutions au generat împreună 1,6 miliarde de dolari la box office. Costurile de producție au fost fabuloase pentru acea perioadă, dar rezultatul care a ajuns în cinematografe a fost clasificat ca fiind nemaiîntâlnit de către pasionații de SF-uri.

