Mătușa unui lider PPDA și Domnica Manole printre persoanele care vor să căștige „concursul” organizat de ACUM-PSRM pentru a fi judecător Consituțională

13 candidaţi s-au înscris la concurs pentru funcţia de judecător la Curtea Constituţională. CV-urile acestora au fost publicate pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii. Printre cei care vor să devină magisraţi la CC se regăseşte şi judecătoarea Domnica Manole, care a fost dată afară din sistem şi a candidat la alegerile parlamentare pe lista Blocului Electoral "ACUM". Un alt candidat pe care actuala guvernare încearcă să-l promoveze este Tatiana Răducanu, mătuşa lui Alexandru Machedon, unul dintre fruntaşii PPDA.



Contraversatul judecător Domnica Manole s-a înscris în concurs pe ultima sută de metri. Aceasta a indicat în CV că a activat în calitate de judecător la Judecătoria Chişinău cu sediul în sectorul Ciocana, dar şi la Curtea de Apel Chişinău. Manole nu a scris însă, că a fost dată afară din sistem la decizia CSM. Domnica Manole a ajuns să fie cercetată penal în 2016, după ce, în calitate de judecător al Curţii de Apel Chişinău, a adoptat o hotărâre în care a obligat abuziv Comisia Electorală Centrală să iniţieze un referendum, la iniţiativa Platformei Demnitate şi Adevăr.

Domnica Manole a intrat în gura presei încă din 2008, aceasta a fost surprinsă în flagrant, de către o echipă PRO TV, în timp ce oferea sfaturi lui Eduard Muşuc şi avocatului acestuia privind modul în care ar putea să obţină câştig în faţa lui Mihai Ghimpu într-un dosar pe care îl avea pe rol şi care viza şefia Consiliului Municipal.

Iar în 2013, Ziarul de gardă a scris că judecătorul Domnica Manole are un adevărat parc auto cu 11 maşini, asta chiar dacă avea un salariu de câteva mii de lei.

Întâmplător sau nu, după ce a fost demisă din funcţia de judecător, Domnica Manole a intrat în politică cu ajutorul lui Andrei Năstase, care a inclus-o în lista candidaţilor blocului "ACUM" la alegerile parlamentare din 24 februarie. Iar la o lună după ce puterea a fost preluată de Alianţa PSRM-PAS-PPDA, Domnica Manole a fost achitată în dosarul penal în care era cercetată pentru că a luat o decizie în favoarea lui Năstase, prin interpretarea ilegală a Constituţiei.

Pe site-ul CSM, în lista candidaţilor care solicită desemnarea în calitate de judecător al Curţii Constituţionale se regăseşte şi numele Tatianei Răducanu. Potrivit CV, aceasta a ocupat funcţia de magistrat la CSJ, dar şi la Curtea de Apel Chişinău. Totodată, Răducanu a fost membru CSM şi preşedinte al Consiliului de Аdministrare la Centul de Resurse Juridice din Moldova. Bloggerul Luchianiuc scrie că Tatiana Răducanu este mătuşa unuia dintre fruntaşii PPDA, Alexandru Machedon. Luchianiuc a postat şi o poză cu cei doi.



"Aceasta este Tatiana Răducanu, mătușa lui alexandru Machedon, fostă judecătoare și eroină a Truba8TV. Ea este cea care l-a protejat toată viața pe nepotsu în procesele răsunătoare gen CCA vs MagicBox. Tot ea a criticat tot ce mișcă după ce a fost măturată din sistem. Asta ea care are cel puțin 8 dosare cauzate de ea la CEDO. Tot ea este mama unui angajat al consulatului României în Republica Moldova, țara pe care Machedon o critică ori de câte ori are posibilitate, dar îi exploatează cerul la maxim cu avioanele și victoriile sale.", scrie Luchianiuc.

Un alt cadidat înscris în cursă este fostul membru CSM, Teodor Cîrnaţ. Acesta a fost şi consilier municipal, ales pe listele Partidului Liberal. În prezent, Teodor Cîrnaţ este profesor universitar.

Printre primii doi candidaţi înscrişi la concurs este şi fostul ministru al justiţiei Vladimir Grosu. Din CV-ul acestuia aflăm că din 2013 până în 2017 a fost membru supleant al Comisiei de la Veneția. În prezent, Grosu este avocat.

Potârniche Oleg este șef adjunct la Diгесtiа juridică a Agenției Rezerve Маtегiаle а Guvernului. Anterior a fost jurist la Î.S. "Calea Ferată din Moldova".

Un alt candidat este Sergiu Băieşu, doctor în drept, profesor universitar. Potrivit CV-ului, Băieşu activează şi în calitate de avocat.

Eduard Boişteanu, vicepreşedintele comisiei de experţi din cadrul ANACEC în domeniu ştiinţe juridice, este un alt candidat la CC.

Mihai Corj în CV a indicat că este avocat şi mediator, totodată, ocupă funcţia de președinte al АО Institutul de Creație Legislativă "LEX SCRIPTA".

Avocatul Eduard Ababei este şi formator la Institutul Național al Justiției. Anterior a fost judecător la instanţa din Drochia şi consultant la Ministerul Justiţiei.

Andrei Coca este şef al departamentului juridic în cadrul unei companii de construcții.

În ultima zi de concurs s-a înscris şi Alexandru Spoială, judecător la Curtea de Apel Chişinău. Spoială este doctor în drept şi vicepreşedinte al Asociaţiei Judecătorilor din Moldova.

În lista candidaţilor s-a regăsit şi lectorul universitar Serghei Ţurcan, dar şi Iulia Sîrcu, fost judecător şi formator la Institutul Naţional al Justiţiei.

Candidaţii au avut posibilitatea să depună dosarele de participare la concurs până astăzi, ora 17.00.



