Meci ISTORIC în Liga Campionilor: Roma a revenit spectaculos în returul cu Barcelona și s-a calificat în semifinale // VIDEO

Surpriza sezonului vine de pe Olimpico. Una dintre favoritele la câştigarea Ligii Campionilor, FC Barcelona, a fost trimisă acasă de italienii de la AS Roma, scrie prosport.ro.

Catalanii plecau pe Olimpico cu avantajul unui liniştitor 4-1, dar formaţia lui Di Francesco a întors incredibil soarta calificării prin golurile lui Dzeko, De Rossi şi Manolas, iar Roma lui Bogdan Lobonţ merge în semifinalele celei mai importante competiţii intercluburi din Europa. De la Interul lui Chivu, România nu a mai dat niciun jucător în semifinalele Ligii Campionilor.

Dzeko a deschis scorul în minutul 6, după o centrare excelentă a lui De Rossi de la mijlocul terenului. Acelaşi De Rossi a transformat un penalty şi a dus scorul la 2-0 în minutul 58, iar Manolas a pus cireaşa pe tort în minutul 82, după ce a reluat cu capul o minge trimisă din corner de Under. Barcelona lui Messi părăseşte competiţia în sferturi, pentru al treilea an la rând, după ce a fost eliminată de Atletico Madrid în 2016, respectiv de Juventus în 2017. Este al doilea an la rând în care Barcelona este eliminată de o echipă din Italia.





Liverpool s-a calificat în semifinalele Ligii Campionilor, după ce a învins, marţi, în deplasare, cu scorul de 2-1 (0-1), echipa Manchester City. Pentru Liverpool au marcat Salah '56 şi Firmino '77, iar pentru City a punctat Gabriel Jesus '2



Sursa: prosport.ro