MECI NEBUN / GENT - VIITORUL 6-3 // VIDEO Gică Hagi, conferință atipică după eșecul din Europa: „O să încep cu lucrurile bune” / REZUMAT VIDEO

Viitorul a pierdut cu Gent, scor 3-6, în prima manșă a turului II preliminar din Europa League. Gică Hagi a fost calm în conferința de presă de la final și crede în continuare în calificare.

„O să încep cu lucrurile bune. Ofensiv, am jucat bine, am dat trei goluri. Sunt conștient însă că am făcut-o foarte slab în defensivă. Toată lumea a văzut asta. Le-am dat foarte multe spații în prima repriză. Au calitate, jucători foarte buni, și au profitat. Dar și ei au greșit mult, iar asta îmi dă speranțe pentru retur.

Nimic nu e imposibil la revanșa de săptămâna viitoare. Ne trebuie un 3-0 sau 4-1. Sunt rezultate pe care putem să le obținem dacă vom evolua ca în repriza secundă din această seară. Trebuie să facem un meci perfect în retur. Sper să facem o minune!”, a declarat Hagi în conferința de presă e la final.