Medic din România, la plecarea din R. Moldova: „Le-aș transmite tuturor să aibă răbdare și să nu uite că suntem frați”

La rândul său, Nicolae Bădoi, un alt medic din România, care a fost repartizat în misiune la Bălți, a vorbit despre provocările pe care le-a întâmpinat acolo. „A fost un pic temător, pentru că am înțeles că era o mică problemă cu limba și ne gândeam că o să avem o mică problemă cu comunicarea cu pacienții. În schimb, colegii de acolo au fost de foarte mare ajutor și totul a mers foarte bine. Ca urgentist e foarte important să acorzi ajutorul unui pacient, noi suntem acolo în prima linie”, a subliniat medicul pentru Radio Chișinău.

Zeci de articole sunt publicate zilnic cu o singură țintă - dreapta nu are candidat unic, dreapta este divizată.

În această sâmbătă, va fi organizată prima misiune de repatriere transatlantică a cetățenilor moldoveni din Statele Unite ale Americii (SUA). Cursa charter New York-Chișinău va aduce acasă 296 de pasageri.

Care este zona din supermarket unde am putea contracta mai ușor coronavirusul? Profesorul Silviu Gurlui, conferențiar la Facultatea de Fizică Al. I. Cuza din Iași, a demonstrat la Digi24, de ce zonele frigorifice sunt cele mai periculoase locuri din spațiile comerciale.

Horoscop 15 Mai 2020, ora: 11:54

Ti s-a reprosat vreodata faptul ca nu poti pastra un secret sau ca esti prea impulsiva? Fiecare femeie are calitati si defecte, insa este important sa realizeze care sunt acestea din urma, pentru a le corecta. Astrologii iti vin in ajutor in acest sens si iti ofera o explicatie pentru...