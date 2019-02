Medicamente compensate gratuite, de astăzi, în baza rețetei de la medicul de familie

… Îmi amintesc ce forfotă mai era la Chișinău acum 10 ani. Mitinguri, demonstrații, marșuri, lozinci. „Jos Grossu!”, „Jos Demidenco!”, „Jos, mafia!”, „Noi suntem acasă!” etc.

A trecut Nașterea Domnului atât pe calendarul nou, cât și pe cel vechi. Am sărbătorit așa cum ne-am obișnuit sau în funcție de biserica de care ținem. Pentru unii urmează Botezul Domnului, pentru alții s-au încheiat sărbătorile de iarnă.

„Plec pentru numai un an din țară! mi-am jurat acum șapte ani. Dar greutățile m-au tras de mânecă și să vezi că încă nu m-am întors”, îmi povestea femeia cu ochii albaștri, plini de fericire de la bun început, dar care încetișor începuseră să...

Se întâmplă foarte rar să vezi un film bun la posturile noastre TV. Despre unul dintre aceste filme, care a fost difuzat și în acest an la Canal 3, Crăciun fericit (Crăciunul în tranșeele Primului Război Mondial) am scris anul trecut.

Astăzi nu voi scrie despre politică! Pentru că se supără lumea, se enervează… Am ales o temă mai neutră - celebrul meu omonim, omofon și omograf Constantin Tănase, marele actor de la Teatrul „Cărăbuș” din Bucureștiul… de altădată.

Un ultim mare cap al vechii mafii ruse din New York și-a petrecut noaptea de marți spre miercuri pe Aeropotul Internațional din Chișinău, autoritățile moldovene interzicându-i pătrunderea în țară. Este vorba de Boris Nayfeld, "cel mai notoriu mafiot" -...

După mai multe episoade hibernale, vremea se va schimba dramatic în următoarele zile. Vom avea parte de temperaturi de primăvară, iar precipitațiile vor fi sub formă de ploaie.

Lidera PAS Maia Sandu nu are nicio realizare palpabilă în perioada în care a deţinut funţia de ministru al Educaţiei. Bloggerul Corneliu Gandrabur remarcă, într-un articol publicat astăzi, şi faptul că aceasta nu şi-a ajutat nici consătenii săi.

”Am decis, ca un șir de medicamente de primă necesitate, să fie oferite în mod gratuit, pentru toate categoriile de cetățeni și avem posibilitatea să implementăm această măsură chiar din luna februarie. Mai exact, am decis ca pentru fiecare dintre cele mai răspândite și cu risc sporit maladii, să existe cel puțin un preparat medicinal esențial, care să fie oferit absolut gratis, adică statul să-l compenseze complet, în proporție de 100%”, a declarat Vlad Plahotniuc.

De astăzi, pacienții pot primi gratuit, în farmacii, medicamente compensate, prescrise de medicii de familie. Preparatele compensate în proporție de 100% sunt pentru tratamentul celor mai frecvente maladii, cum ar fi: bolile cardiovasculare, respratorii, osteoarticulare, bolile endocrine, astmul bronșic, pielonefrita acută și cronică, maladii ale aparatului digestiv, hepatită, ciroză hepatică, etc.

