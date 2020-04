Medici de pe ambulanță: „Nu am fost niciodată testat la coronavirus. Nimănui nu-i pasă în ce stare suntem”

Erodarea imaginii unui guvern, are nevoie, în mod obiectiv, de o anumită perioadă de timp. Indiferent de gafele pe care le face, învestirea unui nou guvern, generează anumite așteptări și trebuie să treacă o anumită perioadă de timp, până când oamenii vor începe să observe...

Un mare poet – am uitat cum îi zice, dar într-adevăr este mare, pentru că unul mic n-ar fi putut spune așa ceva -, deci, un mare poet a scris un gând genial, și anume: „Să nu deștepți niciodată pe sclavul care doarme, căci cine știe de nu visează în acest moment că...

Din cauza coronavirusului, în acest an Paștele Blajinilor a fost amânat pentru luna iunie. Decizia a fost luată, la ședința Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova, prezidată de Mitropolit Vladimir, la care a participat și președintele Republicii Moldova, Igor Dodon. Igor...

Este posibil ca mult mai multe persoane să fi fost deja infectate cu COVID-19, dobândind astfel imunitate la noul virus, potrivit unui studiat inovator din Germania. Acest lucru înseamnă că restricțiile pot fi ridicate curând, scriu jurnaliștii de la publicația The Telegraph.

Spitalul Clinic Republican (SCR) unde sunt internați pacienții cu Covid-19 în stare extrem de gravă se confruntă cu deficitul de medicamente eficiente în tratarea coronavirusului. Afirmațiile vin din partea unui medic de la SCR care a acceptat să facă declatații sub protecția...

Întreprinderea „Moldovagaz” are un nou Consiliu de Administrație, ales pe 10 aprilie. Secretarul Consiliului economic de pe lângă președintele Republicii Moldova, Vitalie Țurcanu, a fost ales în calitate de vicepreședinte al Consiliului de Administrație SA...

Europa Liberă: Care este situația cu testarea personalului medical de la urgență, cei care merg la chemări să consulte pacienții? Medic: „Nu am fost niciodată testat la coronavirus. Nimănui nu-i pasă în ce stare suntem. Important e să lucrăm în draci. Este un abuz strigător la cer! Toți angajații din organizația noastră, Centrul de asistență medicală urgentă, CNAMUP, au făcut testul la Covid-19 și au fost izolați în condiții stricte de carantină, iar noi, medicii de la urgență, nu avem voie să intrăm în clădire – ei se tem să se infecteze pentru că înțeleg că fiecare dintre noi poate fi infectat . Eu și colegii mei credem că testările nu se fac intenționat pentru că, dacă vreunul iese pozitiv, lucrătorul va trebui plasat în carantină. Iar asta nu convine șefilor pentru că nu va avea cine lucra. Noi suntem tratați doar ca forță de muncă. Tare aș vrea ca toți lucrătorii medicali de pe ambulanțe să fie testați și să nu-și bată joc de noi.

Un al doilea medic de pe ambulanță, solicitat de Europa Liberă, a confirmat și el informația. Nu s-au făcut testări nici măcar după ce a murit de coronavirus colega lor Ecaterina Litvinschi, medic pe ambulanță care a lucrat mai multe zile făcând echipaj cu alți lucrători medicali. „ Noi medicii nu am fost testați la Covid-19. Șefii promit că în curând vom fi, dar încă nu se știe concret când !”, a spus al doilea medic.

Un medic de pe ambulanță din cadrul Centrului de asistență medicală urgentă a declarat pentru Europa Liberă, sub protecția anonimatului, că medicii de la urgență nu au fost testați până acum intenționat, deoarece există riscul că nu va avea cine lucra. „ Nicio persoană din conducere nu a venit la noi și nu s-a interesat de starea noastră de sănătate. Tot ce fac este doar să ne dea indicații prin telefon și chiar să ne ia la rost ”, a declarat medicul.

„Cadrele medicale nu vorbesc pentru că se tem să fie persecutați la serviciu sau știu că pur și simplu se va arunca cu pietre în ei”, spune un doctor de pe ambulanță, sub protecția anonimatului, informează Europa Libera .

