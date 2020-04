Medicii rup TĂCEREA / Moldova este unica țară de pe glob în care tuburile de intubare nu sunt de unică folosință

Ciprian Gherasim a publicat mesajul său pe facebook după ce a văzut că medicul de pe Salvare este atacat de internauți pentru că a șters filmulețul în care descria cu ce fel de echipament de protecție este nevoit să meargă la bolnavi.

Despre ce-i care il numesc pe baiatul de la Urgenta papă lapte... Gata, mi-a crapat rabdarea. O sa deschidem niste paranteze, ca sa stie lumea cine sunteti cu totii.. Putini cunosc ca República Moldova este única tara de pe glob in care tuburile de intubare nu sunt de única folosinta... Da, da... Ati auzit bine, a murit pacientul, tubul la sterilizat in oleaca de perhidrol, si il intubam pe urmatorul. Faptul ca se reutilizeaza ceea ce e de única folosinta nu este o noutate pentru nimeni. Cind lucram la IMU, am fost chemat de Urgenta la direftor in cabinet sa dau explicatii, de ce mi-am permis sa critic pseudomarirea de salariu de pe timpul ministrei Glavan. Am fost impus ilegal sa plec din functie, sub presiune pentru ca mi-am permis sa critic o alta ministra a sanatatii. Eram unicul specialist ORL din IMU. Pentru ei nu a contat ca asa o institutie ramine fara specialist si pacientii fara asistenta ORL timp de 6 luni. Pentru ei a contat ca limba in fundul ministrei sa ramina stabil. Bine... Dar lasam persoana mea la o parte. Trecem la subiect... Cum e posibil ca un director de institutie sa intre prima data in sectia de reanimare transformata in sectie Covid-19 prima data in 5 ani de activitate??? Adevarul este ca directorii de azi, nu spun toti, majoritatea, se tin de functii numai pentru a lua la laba mita in timpul tenderelor. Pe ei nu-i intereseaza personalul medical sau sanatatea populatiei. Cei care apara in continuare guvernarea sí nu le pasa de sanatatea oamenilor, nu pot fi numiti sefi, nu pot fi numiti macar oameni. Un sef are grija de echipa, da nu baga prin prostia deciziilor lui sectii intregi in carantina si minte presa. Cormuska dupa aceasta pandemie pentru unii o sa se inchida definitiv.



