Medicul din Timișoara a dezvăluit secretul reușitei sale: Niciun medic nu a fost infectat, iar bolnavii de coronavirus se vindecă pe bandă rulantă

Virgil Musta, medicul-erou din Timișoara, a reușit să țină piept coronavirusului. Specialistul recunoaște însă că a impus niște reguli care au fost urmate cu strictețe și astfel a reușit să protejeze și cadrele medicale, dar și pacienții.

„In ultimul timp, am observat din pacate o degringolada totala in multe spitale si institutii medicale, degringolada pe care eu o pun in special pe seama unei lipse de organizare.

Consider ca ar putea fi de ajutor sa impartasesc cate ceva din experienta mea, de altfel cred ca acum este foarte importanta deschiderea si comunicarea intre spitale.

Loading...

La spitalul la care lucrez (Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara), am reorganizat circuitele functionale si modul de lucru. Am stabilit protocoale si reguli noi, care sa protejeze in primul rand personalul medical, dar si pacientii.

Am impartit astfel spatiile spitalului in 3 zone:

1. Zona rosie, cu risc mare de contaminare. Este zona unde personalul medical intalneste pacientii infectati sau potential infectati. Iar in aceasta etapa a pandemiei, cu transmitere comunitara, FIECARE PACIENT TREBUIE CONSIDERAT CA FIIND POTENTIAL INFECTAT. Fiecare zona rosie are la iesire o zona de decontaminare.

2. Zona galbena, cu risc mediu. Este zona unde personalul medical isi desfasoara activitatea birocratica sau zonele de trecere dintre zonele rosii, zone unde ocazional te poti intalni cu un pacient pozitiv pentru un timp scurt sau cu un cadru medical, care din neglijenta nu s-a decontaminat dupa ce a venit din zona rosie.

3. Zona alba, cu risc scazut de contaminare, in care pacientii nu pot ajunge (zona administrativa, depozit, farmacie, bucatarie etc).

Dupa zonare si stabilirea clara a circuitelor din aceste zone, am stabilit standardul de echipamente cu care fiecare persoana trebuie sa fie echipata si nu am facut diferente intre diferitele categorii de personal medical. TOTI TREBUIE SA BENEFICIEZE DE ACELASI STANDARD DE BIOSECURITATE!

Apoi am reorganizat activitatea pe sectii, dupa urmatoarele principii:

· am impartit personalul in echipe mici, cu un minim de personal, care sa poata desfasura activitatea. Acestia lucreaza in ture. Astfel, daca o persoana dintr-o echipa se contamineaza intra in autoizolare doar acea echipa, deci un numar mic de cadre medicale. Echipa respectiva va fi imediat inlocuita de o alta echipa, activitatea in spital va continua in conditii normale.

· scurtarea timpului de activitate in zona rosie si eficientizarea acesteia. Va dau un exemplu: anterior reorganizarii, medicii intrau la pacienti cu foile de observatie pentru a nota evolutia clinica si valorile T, TA, Pulsoximetria etc. Pentru a evita contaminarea foilor de observatii, medicii intra acum in saloane cu telefoanele deschise, protejate sub echipamentul de protectie si transmit datele obtinute de la pacient unui coleg de afara, prin bluetooth, care noteaza aceste date in foaia de observatie.

· antrenarea echipelor in echiparea si dezechiparea echipamentului de protectie, manevre care reprezinta risc de contaminare a personalului medical.

· identificarea continua a posibilelor riscuri de contaminare si masuri punctuale.

· am imbunatatit comunicarea dintre noi cei din spital. Nu ne este rusine sa ne recunoastem greselile si lipsurile, tocmai pentru a gasi rapid solutii. Acest lucru a crescut unitatea echipelor si increderea in noi.”, scrie Virgil Musta pe Facebook.

Medicul a reamintit și regulile de protecție împotriva coronaviruslui.



1. Pentru prevenirea contaminarii pe cale aeriana:



· pastrati distanta sociala de peste 2m

· purtati masca

· aerisiti incaperile cat mai des

2. Pentru prevenirea contaminarii prin maini murdare



· NU ATINGETI FATA ( gura, nasul, ochii ) CU MANA, pentru ca numai asa se transmite virusul pe acesta cale. Si pentru ca stiu ca este foarte greu sa scapati de aceste gesturi involuntare, atrageti-va atentia unul altuia (persoane cunoscute) de fiecare data cand faceti aceste gesturi, chiar pana la enervare, pana la disperare si poate asa veti reusi sa evitati una dintre cele mai importante cai de transmitere .

· spalati-va de cat mai multe ori pe maini cu apa si sapun.

· dezinfectați des suprafetele (podele, talpi pantofi, clante, intrerupatoare, telefoane mobile etc).

3. Pentru persoanele din grupele de risc – IZOLARE TOTALA!, a completat medicul.