Medicul lui Michael Schumacher dă ultimele vești despre starea de sănătate a fostului pilot de Formula 1: „Este un plan pe trei ani”

Catina este o planta ale carei fructe sunt mai putin apreciate decat ar trebui, avand in vedere proprietatile lor antioxidante surprinzatoare. In Orient, catina este folosita de multe secole ca remediu naturist, iar legenda spune ca insusi Ginghis Han isi hranea caii cu aceste fructe...

Rata plecărilor din iniţiativa angajaţilor a fost de 18,7% în acest an, în creştere cu 5,1 puncte procentuale faţă de 2017, potrivit studiului de analiză a eficienţei capitalului uman, PwC Saratoga 2019. În plus, studiul arată că o tendinţă similară, dar nu de...

Bugetarii vor avea o vacanta, timp de 5 zile in luna ianuarie. Guvernul a aprobat o hotarare in acest sens. Astfel, incepand cu 4 si pana la 8 ianuarie, moldovenii vor sta acasa. Iar ziua de 6 ianuarie va fi recuperata pe 11 ianuarie.

Apariţia mucegaiului şi igrasiei în coturile din baie, în maşina de spălat sau în locurile umede este o problemă care dă tuturor bătăi de cap. În plus, mucegaiul cauzează numeroase probleme de sănătate, de aceea este foarte important să îl elimini...

Anul 2020 va fi unul sclipitor pentru 4 semne zodiacale. Vor avea parte de adevărate ascensiuni în toate domeniile vieții. Se spune despre ele că sunt cele mai inteligente și vor profita de perspicacitatea care le definește pentru a avea un an glorios. Vor da lovitura din punct...

Surpriză înainte de sărbători pentru o chelneriță din statul american New Jersey. Femeia a primit 1200 de dolari bacșiș de la un grup de prieteni. Zellie Thomas a povestit, pentru NJ.com, că alături de un grup de prieteni, a vrut să o surprindă pe chelnerița care i-a servit...

Schumacher are în palmares și două titluri de cel mai mare sportiv al anului, în 2002 și 2004. A mai fost nominalizat în 2001, 2003, 2005 și 2007.

Neamțul are în CV distincții impresionante. În aprilie 2002, datorită contribuțiilor aduse sportului și datorită implicării active în colectarea de fonduri pentru copiii nevoiași, a fost numit Campion UNESCO al sportului, intrând într-o galerie selectă de 9 persoane, printre care se mai numără Sergey Bubka, Justine Henin sau brazilianul Pele.

Prima victorie a obținut-o tot în Belgia, la doar un an de la debut. Au urmat altele 90, 7 titluri de cel mai bun pilot din lume, 155 de podiumuri și 68 de plecări de pe prima grilă de start. Schumacher a început la Jordan, a continuat la Benetton și a cunoscut măreția la Ferrari.

„Schumacher se află încă sub tratament, unul care poate dura până la trei ani. Este un plan între unul și trei ani, pentru regenerare. Îl vizitez constant și stau de vorbă cu familia lui despre progresul pe care îl face.

Doctorul Jean-Francois Payen, medicul lui Michael Schumacher (50 de ani), a declarat că fostul pilot de Formula 1 se află sub un nou tratament, care ar putea dura până la trei ani.

