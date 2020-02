Meditația și muzica de meditație: cum funcționează și ce beneficii aduc

Reiau publicarea de texte în TIMPUL. Am încetat în fatidicul an 2018, când mișcarea noastră pentru Unire a speriat pe mulți și a fost zdruncinată din temelii. De la Plahotniuc, la conserve KGB, deghizați în mari patrioți ai neamului, toți au făcut ca mișcarea noastră să fie...

Pisica ce altă treabă are decât să-și facă somnul de frumusețe? Tu însă profită de starea de bine și de echilibrul energetic proaspăt refăcut: sus, că mai sunt atâtea de făcut!

• Fiecare gând are o componentă energetică ce se reflectă într-un rezultat fizic. Vezi efectul placebo, care dovedește puterea minții.

Relația dintre meditație și vindecare M-am convins de mult: nimic nu este întâmplător. Totul se leagă. Tocmai acum, când mă concentrez asupra acestui subiect… relaxant, am alături o carte pe cât de simpatică, pe atât de profundă: ”Pisica lui Dalai Lama” de David Michie, autor cu reputație internațională născut în Zimbabwe, iremediabil sedus de înțelepciunea buddhistă, profesor de meditație și susținător al unor prelegeri de mindfulness cunoscute în lumea întreagă. Experiențele sociale și experimentele de conștiență ale personajelor, de la artistocratica PSS – Pisica Sfinției Sale, o superbă Himalayană – și până la șoferul aparent materie brută al Sfinției Sale, sunt consonante cu tema noastră. Iată câteva pasaje mai mult decât relevante:

Or, binele interior este sinonim cu evadarea de sub dictatura minții. Starea în care asiști, cumva ca observator neutru, la procesul de naștere a gândurilor în mintea ta; apoi le vezi cum dau să o ia cu asalt, să o subjuge, dar sunt respinse prin coliziunea cu un scut protector alcătuit din note muzicale diafane. Contempli gândul ce defilează neputincios prin fața ochilor minții. Unii dintre promotorii acestui gen muzical, născut pe la începuturile secolului XX, le cereau instrumentiștilor să facă un exercițiu sever de abstragere totală din lumea gândurilor: când începeau să interpreteze respectiva bucată muzicală, întreaga lor ființă trebuia să fie invadată doar de emoție, sunete, ritm și armonie.

Niciodată nu am putut să lucrez – să scriu, să învăț, să citesc texte mai profunde – ascultând muzică. Indiferent de gen. Pentru că îmi capta toată atenția și nu mă mai puteam concentra la ceea ce aveam de făcut. Am încercat și cu muzică ambientală: sunete din natură – susur de izvoare, pale de vânt, valuri oceanice, ciripituri -, viori, violine și clape de pian atinse de îngeri, tonalități orientale, mantre… Muzica despre care se afirmă că ajută concomitent la relaxare și concentrare. Degeaba!

