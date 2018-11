Medvedev: ”Datorită sancțiunilor am progresat în unele domenii high-tech. De exemplu…agricultura”

Rusia a descoperit „proprii surse de dezvoltare” ca urmare a sancțiunilor impuse de Occident, a declarat premierul rus Dmitri Medvedev, la deschiderea primei Expoziții Internaționale a Mărfurilor importate în China, organizata la Shanghai, transmite RBC.



Un benefici pentru Rusia a fost și dezvoltarea sectoarelor economice care sa substituie importurile, cu impact pozitiv asupra competitivității Rusiei în domeniul industriei și al înaltelor tehnologii.

„Factorul care afecta cu siguranță dezvoltarea economiei și afectează și în prezent este cel al sancțiunilor care au fost impuse de unele state și care, în grade diferite, limiteaza dezvoltarea noastră. Dar, în aceste limitări am găsit o sursa de auto-realizare, sursa propriei noastre dezvoltari, pentru că atunci când ni s-a spus „nu vă vom furniza acest lucru și acel lucru“ am raspuns, bine, dacă nu ne mai livrati acest tip de tehnica sau tehnologie, noi vom avea singuri grijă. Și, ca urmare, am început să dezvoltam produse pentru substituirea importului, au aparut astfel întregi directii destul de competitive în industrie si tehnologii înalte“, – a explicat premierul rus.

Ca exemplu al impactului pozitiv al sancțiunilor, Medvedev a citat situația din domeniul agriculturii. „Introducerea acestor sancțiuni (și ca urmare a introducerii de represalii împotriva Statelor Unite și a Uniunii Europene) a dus la faptul că agricultura noastră a început să se dezvolte pur și simplu într-un ritm accelerat. Suntem acum cel mai mare producător de grâu și cereale, îl furnizam în aproape orice regiune unde este nevoie”, a spus el.

Premierul a adăugat că sancțiunile impuse de Washington indică încercări de a „strangula” concurența. Restricțiile adoptate prin decizia administrației americane se aplică nu numai Rusiei, ci și Chinei și aliaților europeni ai SUA.

Nota: Dezvoltarea agriculturii din ultimii ani in Rusia nu are legatura cu sanctiunile occidentale, ea fiind efectul embargoului impus de Rusia asupra produselor agricole si alimentare americane si europene. Unul dintre efectele acestei masuri protectioniste a fost cresterea productiei agricole, in paralel cu scumpirea produselor alimentare si scaderea calitatii pe piata interna.