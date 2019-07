Mega-scandal diplomatic absolut fără precedent în relaţia SUA-Marea Britanie

...Îmi amintesc de inundațiile din iulie 2010: am fost la Nemțeni, apoi la Obileni în chiar ziua când apele amenințau să treacă șoseaua care leagă aceste două sate. S-a scris și s-a vorbit mult despre acele zile dramatice, pline de – nu exagerez! – eroismul unora și lașitatea...

Am o singură întrebare la care nu am răspuns: dacă aşa gândeşte ambasadorul britanic la Washington, oare ce rapoarte pleacă de la ceilalţi diplomaţi prezenţi în capitala americană? Chiar ar fi interesant de ştiut, nu-i aşa?

Ciudăţenia totală a cazului începe de-abia acum, căci, absolut straniu, purtătorul de cuvânt de la Foreign Office asumă cu noşalanţă veridicitatea mesajelor şi mai zice că, pe fond, nu ar fi niciun fel de problemă deoarece „britanicii au dreptul să aştepte ca ambasadorii noştri să ofere miniştrilor noştri evaluări cinstite asupra politicilor ţărilor respective. Părerile lor nu sunt în mod necesar cele ale miniştrilor noştri sau ale guvernului nostru... Echipa noastră de la Washington are relaţii solide cu Casa Albă şi, fără îndoială, vor rezista unor asemenea comportamente meschine“, adăuga doamna purtător de cuvânt cu privire la subiectul care de acum devine un semn uriaş de întrebare: se va decide că povestea să treacă neobservată, ca un mic accident neplăcut de parcurs sau, dimpotrivă, s-a tras cortina şi pe scena relaţiilor bilaterale apar norii persistenţi şi groşi de furtună?

Ştiri date „pe surse“ pentru a provoca scandal? Aşa am fi procedat noi, venind cu o explicaţie pe care n-ar fi crezut-o nimeni, dar care ar fi fost înghiţită în numele protocolului diplomatic.

Interesant este faptul că nu e vorba doar despre câteva documente, ci de un volum întreg de depeşe diplomatice începând din 2017, ceea ce ar putea elimina ipoteza unei operaţiuni punctuale de extracţie de informaţii, fiind plauzibilă acţiunea unei persoane din interior care participă la luarea deciziilor de cel mai înalt nivel şi, în consecinţă, are permisiunea de a scoate din incintă sau a copia asemenea documente super-sensibile.

Diplomatul american afirmă că „...nu cred cu adevărat că această administraţie va deveni în mod substanţial mai normală, mai puţin disfuncţională, mai puţin imprevizibilă, mai puţin stângace şi mai puţin ineptă din punct de vedere diplomatic“, afirmând totodată că preşedintele Trump este „instabil“ şi „incompetent“. Mai mult, într-un mesaj foarte recent (din 22 iunie), diplomatul american în vârstă de 65 de ani, unul dintre cei mai experimentaţi specialişti de care dispune Foreign Office, în post la Washington din ianuarie 2016, într-un limbaj extrem de dur, critică poziţia preşedintelui american în ce priveşte Iranul deoarece se teme de posibilitatea declanşării unui conflict militar. În acest domeniu, spune ambasadorul, Donald Trump are poziţii „incoerente“ şi „haotice“, iar anularea în ultima clipă a unui atac cu rachete vizând ţinte din Iran este o decizie „care se datorează mai degrabă faptului că nu a fost niciodată convins de această soluţie şi este neliniştit de modul în care această decizie contrară promisiunilor sale de campanie din 2016 va fi percepută în campania din 2020“. Iar analiza pentru viitor făcută de diplomatul britanic este la fel de necruţătoare, căci estimarea sa este că preşedinţia Trump este susceptibilă „să se prăbuşească în flăcări“ şi să „se încheie în mizerie“.

Au mai fost scandaluri, certuri, ameninţări mai puţin voalate. Dar ceea ce publică azi publicaţia britanică Mail On Sunday chiar este fără precedent şi ridică întrebări extrem de grave, pe măsura acuzaţiilor teribile aduse administraţiei Trump şi preşedintelui SUA personal de Sir Kim Darroch, ambasadorul britanic la Washington.

