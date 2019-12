Megaincendiu de mărimea unei metropole, scăpat de sub control în Australia. Pompierii sunt neputincioși

De aproximativ trei luni, incendiile au devastat diverse zone din estul Australiei. Astfel de fenomene se produc frecvent odată cu apropierea verii australe, însă ele au apărut mai devreme în acest an şi sunt deosebit de virulente.

Mai multe incendii de pădure din Australia au fuzionat şi au creat un singur „mega-focar”, care arde de acum într-o manieră necontrolată la nord de Sydney, au anunţat vineri autorităţile locale, care şi-au recunoscut neputinţa în faţa flăcărilor devastatoare, relatează AFP, citată de Agerpres. Un responsabil de rang înalt al pompierilor din statul australian New South Wales, Rob Rogers, a declarat că „probabil mai mult de opt incendii” s-au reunit într-un singur focar gigantic care arde pe 300.000 de hectare, mai mare decât suprafața orașului Sydney, într-o zonă cu o lungime de aproximativ 60 de kilometri. Incendiul devastează o regiune aflată la o oră de mers cu automobilul de Sydney, care resimţea acut, vineri, efectele fumului toxic. Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media.

Copyright © 2006 - 2019 Reproducerea totală sau parţială a materialelor necesită acordul în scris al Publicaţiei Periodice TIMPUL DE DIMINEAŢĂ

loading...

Cele mai noi ştiri de azi

Procurorul-șef al Procuraturii Anticorupție, Viorel Morari, răspunde acuzațiilor care i-au fost aduse prin intermediul unei scrisori anonime, intitulată „Mafia Procurorilor”, menționând că are un sentiment de „deja vu”, după ce, în primăvara...

Gândurile noastre aleargă întruna, dar anumite subiecte ocupă locul central în mintea noastră. Oricât am rătăci, în trecut sau în viitor, ne întoarcem mereu la anumite persoane sau preocupări, față de care avem sentimente profunde sau care ne...

Strămoşii oamenilor ar fi fost salvaţi de la extincţie de consumul de alcool, cred oamenii de ştiinţă care au studiat obiceiurile alimentare ale primatelor de acum milioane de ani, relatează The Independent. Evoluţia capacităţii de a metaboliza alcoolul e posibil să îi fi...

Actualitate 6 Decembrie 2019, ora: 09:07

Cojile de portocala sunt folosite cu scop medicinal de multi ani. De asemenea, sunt utilizate si in domeniul culinar, la supe, prajituri sau tocanite. Daca iti doresti un ceai aromat si in acelasi timp sanatos, ceaiul din coji de portocala este perfect, fiind o bautura delicioasa, in special...