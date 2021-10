Mere, struguri de masă și prune din Moldova sunt prezentate la expoziția Fruit Attraction din Spania

Merele, strugurii de masă și prunele din Moldova sunt prezentate la expoziția Fruit Attraction, care are loc la Madrid, Spania, transmite știri.md.

La expoziție participă 11 producători autohtoni de pe ambele maluri ale Nistrului.

„Suntem plăcut surprinși de diversitatea produselor expuse, dar și de geografia diversă a vizitatorilor. Chiar dacă din cauza pandemiei, evenimentul nu este prea aglomerat, am avut vizitatori la stand din mai multe țări, comparativ cu alte expoziții. Suntem siguri că Fruit Attraction, Madrid, la fel ca și Fruit Logistica, Berlin oferă posibilități sigure de a găsi noi parteneri de afaceri, dar și de a ne menține în vizorul cumpărătorilor de pe piața internațională de fructe”, spune Valeria Caduc, producătoare de fructe de la Briceni.

La expoziție participă și producători din partea stângă a Nistrului.

„Activitățile de promovare organizate în comun cu membrii Moldova Fruct apropie producătorii de pe cele două maluri ale Nistrului. Este prima participare a noastră la o expoziție specializată internațională. Din observațiile noastre: pentru culturile sâmburoase, piața europeană este una de perspectivă pe care trebuie să ne orientăm”, consideră Andrei Chizil, producător de fructe de pe malul stâng al Nistrului.

„Fruit Attraction este una dintre cele mai profesioniste expoziții la care am avut ocazia să participăm. Am discutat în aceste zile cu comercianți mari de fructe din Uniunea Europeană. Pentru noi piața de bază a fost întotdeauna Rusia, astăzi se deschid noi posibilități, cu atât mai mult pentru compania noastră care deține și certificatul GlobalG.A.P. Am observat un interes sporit pentru culturile sâmburoase, mai puțin pentru mere”, a punctat producătorul de fructe Stepan Plaținda.

Participarea la Fruit Attraction face parte din obiectivul Asociației Moldova Fruct pe termen mediu numit „plasarea Moldovei pe harta mondială în calitate de furnizor de încredere de fructe inofensive și foarte gustoase”.

„Avem deja succes în exportul fructelor noastre în regiune și privim acest eveniment ca pe o platformă bună pentru a ne întâlni și a promova oferta noilor comercianți de fructe, în special din Europa de Vest și, de ce nu, din Africa de Nord”, spune Iurie Fală, director executiv Moldova Fruct.