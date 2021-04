Mesaj de o duritate fără precedent al jurnalistului Marius Tucă împotriva „ZIARIȘTILOR SECURIȘTI” care ne mint în față cu „sfântă nerușinare” despre protestele anti restricții: dobitocul de Mîndruță e cel mai bun exemplu

Dumitru Moţpan, vicepreşedinte al Parlamentului în anii 1994-1997 şi preşedinte al Parlamentului în 1997-1998 „Jenea s-o sfădit cu Cioara”, ne-a şoptit fondatorul...

- Dle Sturza, mă gândeam şi eu să mă las de jurnalism şi să mă apuc de afaceri, dar nu am pile în instituţiile de stat, nici în justiţie. Am vreo şansă să reuşesc?

Dragobetele, sărbătoarea dragostei la români, îşi are rădăcinile în tradiţiile dace şi în credinţa într-un fel de zeu al iubirii, a cărui cinstire, pe 24...

În fiecare an, pe data de 25 februarie, creștinii îl sărbătoresc pe Sfântul Ierarh Tarasie, Patriarhul Constantinopolului. Acesta s-a născut în Constantinopol, în...

Pe 4 martie se împlinesc 44 de ani de la cutremurul din 1977, cel mai devastator seism din istoria recenta a României care a lăsat in urma peste 1.500 de morți, 11.000 de...

Sfantul Conon a trait pe vremea Sfintilor Apostoli. S-a nascut in Isauria. Cei de aici au primit credinta in Hristos de la Sfantul Apostol Pavel. Parintii sai, Nestor si Nadia, l-au casatorit fara...

Am arătat în numărul precedent că româna, la fel ca celelalte limbi romanice, a moștenit din latină aproximativ 2000 de cuvinte-bază. Dacă ținem seama de felul cum s-au transmis...

Sfanta Ipomoni s-a nascut in jurul anului 1372 in familia lui Constantin Dragastes, unul dintre conducatorii si mostenitorii regatului sarb al lui Stefan Dusan. Este demn de amintit faptul ca multi...

Anexarea de la 1812, urmată apoi de o ocupaţie seculară ţaristă (1812-1917), a fost oare o eliberare de sub turci, un gest uman şi progresist al Rusiei, un act de dezrobire a poporului, aşa...

Sfintii mucenici ucisi in Manastirea Sfantul Sava cel Sfintit (Sambata Sfantului Teodor - Pomenirea mortilor). Paganii etiopieni au atacat Manastirea Sfantului Sava cel Sfintit in secolul al VIII...

În primele episoade am arătat câte cuvinte a moștenit româna din latină. Pentru a sublinia specificul acestui vocabular, l-am discutat din perspectivă romanică. Am constatat...

Noi purtăm masca, politicienii nu poartă masca. Noi mâncăm pe terasă la zero grade Celsius, ei mănâncă înăuntru, noi păstrăm distanța, ei nu păstrează distanța. Plăcuța suedeză era atunci o filozofie, nu o mu… Cum e să fii acum de partea cealaltă a plăcuței suedeze, cum e să fii de partea cealaltă a mu…? E bine? E filozofic? Nu-i așa? Mă rog, tineri frumoși și liberi din 2017 erau înțesați de filozofi, actori și artiști independenți. Astăzi nu a ieșit niciunul. La demonstrațiile de acum nu am văzut niciunul. Ei sunt dispuși să stea în casă și să nu crâcneasă în fața noii puteri de azi, mai bine își uită meseria și mor de foame decât să protesteze împotriva lui Iohannis, Cîțu, Orban, Bode, Vlad Voiculescu. Cât despre Raed Arafat, pentru ei atunci era un criminal, astăzi e un erou. Dublă măsură? Nu, aceeași flegmă aruncată cu nerușinare pe obrazul unei națiuni întregi. Toate aceste exemple ne arată că tinerii frumoși și liberi care demonstrează acum nu mai sunt tineri frumoși și liberi pentru că nu mai sunt ”ai noștri”, nu mai țin ”cu noi”, nu mai sunt ”cu noi” și, firește, cine e împotriva noastră nu e ”cu noi”. Proștii și dobitocii tineri, frumoși și liberi, șterși pe creier nu s-au prins că, tinerii frumoși și liberi de astăzi, pentru că sunt de-adevăratelea tineri și frumoși, demonstrează după ora închiderii ca să se poată plimba în voie, să nu mai stea închiși în casă, se plimbă ca să fie liberi. În România, Revoluția continuă!

Am putea vorbi despre dubla măsură, despre o dublă măsură atunci când comparăm demonstrațiile din 2017 cu cele din 2021. Dar nu e vorba despre asta. E vorba despre altceva, strigător la cer: sfânta nerușinare cu care politruci, miniștri, ziariști securiști, influenceri, blogări, uitați-vă la dobitocul de Mândruță, el e cel mai bun exemplu în sensul ăsta, e vorba, spuneam despre sfânta nerușinare cu care ne mint și ne prostesc toți aceștia în față. E ca o flegmă, e de fapt o flegmă pe care ne-o scuipă sistematic de ani de zile în față ca și când acesta ar fi un drept al lor, și o obligație a noastră de a o primi. Haideți sictir! S-a terminat de mult cu vrăjeala asta stricată, de doi bani, de când invocați la nesfârșit democrația și statul de drept, cu care voi v-ați șters la cur ani de-a rândul, nefiind nimic altceva decât niște servitori odioși ai securiștilor, ai noii securități care a încălecat și conduce de mult România. Tinerii frumoși și liberi din 2017 erau mii, zeci de mii, milioane, iar tinerii urâți și închiși, săraci și analfabeți funcționali care protestează astăzi sunt 536 la București, 249 la Brăila, 128 la Cluj, 97 la Sibiu ș.a.m.d.

Ziariști care și atunci și acum, de fapt aproape dintotdeauna din 2005 încoace s-au aflat în solda serviciilor secrete, a Parchetelor, a SPP-ului și în solda partidelor. Cei mai mulți dintre ei plătiți cu bani cash sau cumpărați cu o friptură, ZIARIȘTI SECURIȘTI. O întreagă divizie de presă, vorba lui Ion Cristoiu, a înfierat din prima secundă demonstrațiile fără să fi auzit măcar care sunt doleanțele, care sunt cererile celor care au ieșit în stradă în toată România. Ordinul pe unitate a fost simplu, clar, ferm: atacați demonstrațiile, atacați-i pe cei care demonstrează, ei nu sunt tinerii și frumoși și liberi, ei sunt, așa cum spuneam mai sus, tinerii urâți și închiși. Ziariștii securiști care invocau în 2017 libertatea de expresie, dreptul la manifestații, toate fără autorizații legale, atacă acum legalitatea demonstrațiilor. Și o fac asta pe site-uri cumpărate de securiști, cumpărate de noua securitate, o fac acum angajați ai trusturilor aflate sub comanda și la dispoziția securiștilor. Ziariștii securiști nu sunt plătiți și cumpărați cu ziua, așa cum sunt muncitorii români care culeg sparanghelul din Germania, ei sunt cumpărați și plătiți pentru totdeauna.

Jurnalistul Marius Tucă i-a acuzat pe jurnaliștii din marile trusturi că sunt „divizia presă” și se află sub oblăduirea „noii securități”.

Atacul a avut loc într-o localitate din sudul țării. Până la acest moment se știe doar că atacatorul a acționat singur, are aproximativ 20 de ani și i-a înjunghiat pe...

Autorităţile ruse au anunţat marţi că acordă termen de o lună reţelei americane de socializare Twitter pentru a elimina conţinutul "ilegal" de pe platforma sa, sub ameninţarea...

Ajuns la 50 de ani, bărbatul din Polonia nu are de gând să renunțe și s-a înscris din nou la proba teoretică. Cele 192 de încercări eșuate ale bărbatului reprezintă un record absolut...

Guvernul australian a decretat stare de dezastru natural în New South Wales. Ploile torențiale au dus la inundații masive în regiune, iar apa a înghițit mai multe case,...

