Mesaj din America pentru „tinerii frumoși și liberi”: Sunteți precum iobagii ruși de acum 250 de ani. Nu aveți nimic!

Am urmărit în aceste zile discuțiile iscate în sânul Bisericilor Ortodoxe de decizia Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol de a recunoaște autocefalia Bisericii Ortodoxe Ucrainene.

În perioada 23-27 octombrie am participat la cea de a șaptea ediție a Festivalului Internațional de Literatură din Timișoara, cu tematica „Țară, țară de adopție”, realizat de o echipă puternică, din care fac parte Robert Șerban, Oana Boca Stănescu, Ioana Gruenwald, Oana...

Am intrat în anul 2012 în care comemorăm bicentenarul răpirii Basarabiei de către ruşi, eveniment care a marcat şi încă marchează destinul poporului nostru, prin faptul că o parte importantă a arealului românesc continuă să fie în afara graniţelor...

Iluzia optică „My Wife and My Mother-in-Law” („Soția mea și soacra mea”) este una din cele mai cunoscute din lume. Premisa e simplă – ori vezi în poză o tânără femeie care privește în depărtare, ori profilul unei femei bătrâne...

Un grup de activiști neidentificați a instalat panouri publicitare satirice in toată Londra pentru a sărbători contribuția serviciului militar rusesc GRU și a președintelui Vladimir Putin la Brexit, scrie Reuters.

Statele Unite încă ar putea să impună sancţiuni legate de construcţia gazoductului Nord Stream 2, care ar aduce gazul rusesc direct în Germania pe sub Marea Baltică, a declarat joi secretarul american pentru energie Rick Perry, informează Reuters.

Autoritățile din Austria au anunțat reținerea sub acuzația de spionaj a unui colonel în retragere al armatei austriece. Potrivit reprezentantului oficial al Ministerului Apărării al Austriei, Michael Bauer, serviciul de contrainformații militare a descoperit cazul de spionaj cu...

Opoziția recurge la atacuri josnice, când nu mai are argumente. Astfel a reacționat prim-ministrul Pavel Filip la acuzațiile făcute de liderul PAS, Maia Sandu, precum că familia sa ar fi monopolizat exportul de nuci.

Doi agenţi de poliţie au fost răniţi după ce un vehicul a lovit, vineri, convoiul premierului belgian, Charles Michel, şi al omologului britanic, Theresa May, pe o autostradă din Belgia, afirmă surse din cadrul serviciilor de securitate belgiene.

Critic al globalismului, cel care a ocupat pentru câteva luni și poziția de strateg-șef la Casa Albă, afirmă că în general oamenii care trăiesc din muncă nu sunt reprezentați. Fie că sunt în Kansas, în Toscana, în diferite zone din Austria, Germania, Brazilia, Pakistan sau India, oamenii de rând nu au reprezentare politică. Nu numai că nu sunt la masa bogaților, și stau în afara restaurantelor scumpe, ci de fapt ei sunt chiar în meniu, forțează metafora Bannon. El spune că reacția deja se conturează în formarea unor mișcări naționaliste și populiste, iar baza acestora o vor constitui tocmai tinerii, deși au fost educați într-un spirit cosmopolit. „Sunt raționali”, este argumentul său prezentat într-un interviu pentru un comentator conservator britanic ce are peste 850.000 de abonați pe canalul său de YouTube.

Unii încearcă să economisească, însă lichiditatea abundentă a lăsat dobânzile aproape de zero, făcând dificilă acumularea, în special pentru cei tineri care au bază mică de pornire. Degeaba se chinuie să strângă bani. „Ești fraier!”, este brutal Bannon, om cu o traiectorie spectaculoasă care include o activitate de 9 ani ca ofițer de marină, muncă de bancher pe Wall Street la Goldman Sachs și chiar o etapă în care a fost regizor la Hollywood. Tinerii se învârt în gol ca în rotița hamsterului și strădaniile rămân de cele mai multe ori fără rezultat. Lucrează pentru corporațiile multinaționale, dar acestea sunt atente în primul rând la veniturile operaționale ameliorate și la marjele de profitabilitate îmbunătățite. Aceasta se face de cele mai multe ori pe seama costurilor cu forța de muncă. Tinerii sunt loviți de politicile salariale ostile, imigrația și acordurile de liber-schimb reprezentând cea mai importantă competiție pentru lucrători, spune Bannon.

Cei născuți în anii 1980-2000, chiar dacă au făcut școli sau au poziții în corporații, de fapt sunt asemenea țăranilor ruși legați de glie din secolul al XVIII-lea. Bannon, absolvent al Harvad Business School și London School of Economics, le pune adesea tinerilor oglinda în față: „Nu ai nimic și nici nu o să ai!” Bogații și-au dat singuri bani În anul 2008 elitele financiare s-au salvat singure dând drumul „tiparnițelor” băncilor centrale. Lichiditatea a inundat piețele și au reinflamat activele. Este o mișcare la vreme de criză care a avantajat deținătorii de locuințe, acțiuni, bonduri și proprietăți intelectuale. Tinerii nu au nimic din toate acestea. Au stat pe margine într-o etapă în care mai degrabă salariile au stagnat.

Pe măsură ce își vor da seama că sunt într-o „morișcă” ce lucrează doar pentru corporații și nu au perspectiva să dobândească nimic, ei vor da tot mai multă atenție aspectului protejării intereselor economice naționale. Au gadget-uri, sunt bine îmbrăcați, frecventează localuri drăguțe și au preocupări inedite. Totuși, din salarii nu pot economisi mai nimic, proprietățile sunt prea scumpe pentru a le cumpăra în condiții economice, iar pasul către antreprenoriat are sorți mici de izbândă fără capital și într-o piață suprareglementată în care totul merge în favoarea corporațiilor. Tinerii de azi nici nu au cunoștințe pentru a răzbi în economia reală și jocurile sunt făcute de cei mari în defavoarea lor, avertizează Steve Bannon, omul despre care se spune că a fost eminența cenușie care l-a propulsat pe Donald Trump în funcția de președinte al SUA în 2016, când venind de la publicația Breitbart, a preluat șefia stafului electoral al candidatului republican.

