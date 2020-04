MESAJ DISPERAT al unui medic: „UNDE MERGEM NOI? Încotro ne îndreaptă Guvernul?”

Azi ma simt completamente descurajata!

Am vorbit cu buna mea prietena, care este medic Spitalul Clinic de Psihiatrie . De luni se afla la tratament in Spitalul de boli infectioase “T. Ciorba” TESTATA POZITIV CU COVID-19!!!

Se zice de autoritati ca are contaminare comunitara!

Dar ma scuzati, de unde ar avea, daca merge la serviciu si acasa. In oras nu iese. Nu cunosc o persoana mai onesta. Regimul de carantina pe tara a fost respectat de toata familia!

A fost impusa de conducera spitalului sa consulte toti pacientii febrili FARA ECHIPAMENT DE PROTECTIE chipurile acesti pacienti nu se includ in categoria de caz suspect!

La cerinta de a teste anumiti pacienti la Covid-19 a primit refuz de la administratia spitalului!

Acum ea se trateaza in spitalul de boli infectioase!

Mai sunt 4 colaboratori testati pozitiv in acest spital, inclusiv 2 medici! Despre ei nu se anunta!

UNDE MERGEM NOI? Incotro ne indreapta Guvernul?

Va ramine tara plina de bolnavi, fara doctori care sa-i trateze, deoarece suntem o maina de medici ramasi pe meleagurile natale! Va ramaine tot poporul acesta cu Guvernul actual care ii va trata nu stiu cum si nu stiu cu ce!

Unde sunt testele pentru medici?

Eu lucrez in sectia de intetnare, in maternitate! Vin paciente din diferite categorii! Vin cu subfebrilitate, toate zic ca nu au contactat cu nimeni!

Dar majoritatea sunt cu soti veniti de peste hotare sau sunt la moment peste hotare! Dar cate ascund!

De unde stiu eu ca nu au Covid?

Cine se ocupa de testarea medicilor? Cand se vor testa toti cei veniti de peste hotare?

Sau mintim electoratul ca la noi situatia este sub control?

Vrem alegeri prezidentiale!

Urat de tot!



Viorica Golum / Facebook.com